Impfskandal in Wemding: Razzia gegen weitere Verdächtige

Plus Die Polizei besucht weitere Personen, die im Verdacht stehen, mit einem Arzt in Wemding bei Corona-Impfungen betrogen zu haben. Ein Mann beißt einen Beamten.

Knapp zwei Wochen nach einer großen Durchsuchungsaktion bei offensichtlichen Impfbetrügerinnen und -betrügern hat die Polizei am Dienstag einige weitere solcher "Hausbesuche" gemacht. In einem Fall leistete ein Mann massiven Widerstand.