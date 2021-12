Impfung auch an Heilig Abend und Silvester

Es gibt neue Impftermine am 24. und 31. Dezember in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen. Wie man sich dafür anmelden kann.

Um der anhaltend hohen Nachfrage nach Impfungen gegen SarS-CoV-2 Rechnung zu tragen, hat das Landratsamt Donau-Ries gemeinsam mit BRK Nordschwaben beschlossen, am 24. und 31. Dezember Impfungen durchzuführen und entsprechende Termine freigeschalten.

Impfungen sind nur nach vorheriger Terminvereinbarung (über BayIMCO, per E-Mail oder hilfsweise telefonisch unter 0906/74 6680) möglich. Freies Impfen ohne Termin findet letztmalig am Samstag, 18. Dezember, zwischen 8 und 12 Uhr statt.

Impftermine für Kinder zwischen fünf und elf Jahren

Speziell für die Impfung von Kindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren werden in den beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen demnächst zwei erste Sonderimpftermine angeboten.

Diese werden stattfinden am Sonntag, 2. Januar 2022, und Donnerstag, 6. Januar 2022, jeweils von 8 bis 16 Uhr in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen.

Da die Kinderimpfungen in den Impfzentren nicht durch Kinderärztinnen und -ärzte durchgeführt werden, werden Eltern gebeten, sich mit spezifischen medizinischen Fragen zur Impfung von Kindern vorab an ihre jeweilige behandelnde Praxis für Kinder- und Jugendmedizin zu wenden. Eine individuelle Beratung über das gesetzlich erforderliche Aufklärungsgespräch hinaus ist in den Impfzentren nicht leistbar. Bei Kindern mit Vorerkrankungen wird darüber hinaus empfohlen, diese grundsätzlich nur durch die jeweils behandelnden Kinderärztinnen und -ärzte vornehmen zu lassen. Einen Termin anfordern kann jeder durch eine Mail an kinderimpfen@impfen-donau-ries.de.

Lesen Sie dazu auch

Bei entsprechender Nachfrage und in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit des Impfstoffs werden selbstverständlich auch weitere Termine organisiert. (AZ)