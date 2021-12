Landkreis Donau-Ries

17:29 Uhr

Impfwillige über 30 Jahre erhalten nur noch Moderna

Menschen ab 30 Jahren können im Landkreis Donau-Ries jetzt nur noch mit Moderna geimpft werden. Was das für Termine in den Impfzentren in Donauwörth und Nördingen heißt.

Die Impfstofflieferungen im Landkreis Donau-Ries bleiben weit hinter den für die kommende Woche bestellten Mengen zurück. Das teilt das Landratssamt am Donnerstagnachmittag mit. Für die nächste Woche wird das BRK Norschwaben von den insgesamt 1530 bestellten Sechser-Paketen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer lediglich 175 erhalten, dies entspricht etwa 1050 Impfungen. Vor dem Hintergrund der derzeit nur beschränkten Verfügbarkeit des Impfstoffs des Herstellers Biontech hat das für die Bayerische Impfstrategie zuständige Staatsministerium für Gesundheit und Pflege Vorgeben zur vorrangigen Verwendung der Impfstoffe Biontech und Moderna für bestimmte Personengruppen herausgegeben. Für Impfungen in den beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen und deren mobile Teams heißt das ab Samstag, 4. Dezember. Mit dem Impfstoff des Herstellers Biontech werden grundsätzlich nur noch Erst- und Auffrischungsimpfungen von Personen unter 30 Jahren durchgeführt. Daneben wird dieser Impfstoff unabhängig des Alters für die Zweitimpfung von Personen eingesetzt, deren Erstimpfung bereits mit Biontech erfolgt ist.

des Herstellers werden grundsätzlich nur noch Erst- und Auffrischungsimpfungen von Personen unter 30 Jahren durchgeführt. Daneben wird dieser unabhängig des Alters für die Zweitimpfung von Personen eingesetzt, deren Erstimpfung bereits mit erfolgt ist. Erst- und Auffrischungsimpfungen für Menschen über 30 Jahre werden mit dem mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna durchgeführt. Personen, die bereits einen Impftermin gebucht haben, aber definitiv keine Impfung mit dem Impfstoff von Moderna wünschen, werden gebeten, den Termin in der Registrierungssoftware Bayimco oder per E-Mail zu stornieren, damit die entsprechenden Termine anderen Impfwilligen angeboten werden können. (AZ)

