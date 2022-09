Impfzentren und Ärzte rüsten sich für den dritten Corona-Herbst

Der Omikron-Impfstoff ist im Landkreis Donau-Ries angekommen und wird bereits verimpft. Ärzte und Impfzentren bereiten sich auf eine steigende Nachfrage vor.

Es ist ruhig geworden im Donauwörther Impfzentrum. Drei Mitarbeiter des BRK Nordschwaben halten Montag bis Freitag bis 14 Uhr die Stellung, vereinzelt, aber stetig kommen Impfwillige zu ihren Terminen. Eine von drei Impfkabinen wird derzeit genutzt. Etwa 100 Menschen kommen pro Woche nach Donauwörth und Nördlingen, um sich eine Corona-Impfung in den Oberarm geben zu lassen. Doch der Herbst steht vor der Tür und damit wieder mehr Ungewissheit, was Corona bringt. Lange Schlangen vor den Impfzenten wie im November 2021 will man sich ersparen. Zudem gibt es den neuen Omikron-Impfstoff. Also bereitet sich der Landkreis darauf vor, die steigende Nachfrage nach einer Impfung bedienen zu können.

Im Landkreis Donau-Ries werden jetzt auch überarbeitete Corona-Impfstoffe verimpft, die speziell gegen die Omikron-Variante BA.1 entwickelt wurden. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

Noch wird in den beiden Impfzentren in Nördlingen und Donauwörth der "Mindestbetrieb" aufrechterhalten. Eine Impfstraße pro Standort: also ein Arzt, der Impfberatung und -aufklärung durchführt, drei Mitarbeiter für Organisation und Spritze setzen. Laut Vorgabe aus dem bayerischen Gesundheitsministerium aber muss es möglich sein, innerhalb von sechs Wochen bis zu 4000 Menschen pro Woche impfen zu können. "Dafür halten wir uns bereit, aber die Nachfrage ist davon weit entfernt", sagt Michael Haller, stellvertretender Kreisgeschäftsführer des BRK Nordschwaben.

Im Sommer wurde in Impfzentren im Landkreis Donau-Ries gut 2000 Mal geimpft

Während des Sommers sind in den beiden Impfzentren lediglich 2058 Personen geimpft worden, darunter auch knapp 50 Bürger, die eine erste Impfung erhalten haben. Der Großteil der Menschen aber kam wegen einer vierten Impfung – gut 1200 Spritzen wurden gesetzt. Die Statistik des BRK Nordschwaben zeigt, dass vor allem im Juli – also in einer Zeit, in der die Inzidenz bundes- und landkreisweit teilweise über 1000 lag – deutlich mehr Menschen zur vierten Impfung kamen. Mitte Juli allein wählten in einer Woche 173 Bürger die vierte Impfung, in der letzten Augustwoche waren es nur noch 64.

Mittlerweile sind laut Landratsamt Donau-Ries über 97.000 Landkreisbürgerinnen und -bürger zweimal geimpft. Das entspricht etwa 72 Prozent der Landkreisbevölkerung. Über die Hälfte sind geboostert und gut 5000 Personen beim Arzt, über mobile Teams oder eben im Impfzentrum ein viertes Mal geimpft. Ab 1. Oktober gilt man rein rechtlich nur mit einer dritten Impfung als "vollständig geimpft" – das könnte beispielsweise für Urlauber relevant werden, die gewisse Einreisebestimmungen erfüllen müssen.

Neuer Omikron-Impfstoff ist angekommen

In den Impfzentren des Landkreises stehen Interessenten weiterhin sämtliche verfügbare Impfstoffe zur Auswahl: Biontech, Moderna, Novavax und Johnson & Johnson. Seit dieser Woche wird nun auch das neue Vakzin gegeben, das auf die hochansteckende Omikron-Variante BA.1 angepasst ist. Dieser Booster wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Menschen ab 60 Jahren und Risikopatienten ab fünf Jahren empfohlen. Die letzte Impfung sollte mindestens sechs Monate her sein.

Auch in den Arztpraxen der Region ist der neue Impfstoff bereits angekommen. Dienstagabend erreichten die ersten Dosen des Omikron-Boosters von Biontech die Atriumdocs in Donauwörth, schon am Mittwoch wurde verimpft. Der Impfstoff sei wie angekündigt geliefert worden, von Engpässen wie anfangs sei bisher nichts zu spüren.

Tägliche Impfsprechstunde bei Hausarztpraxis in Donauwörth

Dr. Birgitt Mertin berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, dass in der Praxis ab Oktober mit hoher Nachfrage gerechnet wird und deshalb dann für die eigenen Patienten täglich eine Impfsprechstunde angeboten werde. "Wir haben zwar den ganzen Sommer über immer wieder geboostert, aber wir fangen mit dem neuen Impfstoff jetzt wieder richtig an", sagt Mertin. Doch mit einem Andrang wie noch vor eineinhalb Jahren rechnet sie nicht.

Sie betont, dass der neue Omikron-Impfstoff lediglich ein Booster sei. "Wer noch keine Grundimmunisierung durch Impfung mit den ursprünglichen Vakzinen oder durch Infektion erreicht hat, für den ist der angepasste Impfstoff nicht geeignet", erklärt die Allgemeinmedizinerin. Sie verweist auf die Impfzentren, die nach wie vor verschiedene Impfstoffe auf Vorrat haben.

Es gibt einen neuen, an Omikron angepassten Impfstoff. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

Gedacht sei die Auffrischungsimpfung mit dem neuartigen Omikron-Impfstoff für alle Menschen über 60 Jahre oder auch jünger, sofern bestimmte Vorerkrankungen vorliegen. In der Regel sollte sie sechs Monate nach der letzten Impfung oder Infektion erfolgen; bei Hoch-Risikopatienten aber auch schon nach drei Monaten.

In der Praxis sei die Handhabung des Impfstoffs angesichts der notwendigen Dokumentation zwar noch aufwendig, doch mittlerweile müsste das Serum nicht mehr angemischt werden und halte bei entsprechender Kühlung auch mehr als einen Tag. In einem Sammelbehälter stecken sechs Dosen a 0,3 Milliliter.

Ab Oktober werden die Impfzentren im Landkreis ihre Öffnungszeiten erweitern. Ab Montag, 19. September, wird dann Montag bis Freitag von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr geimpft. Termine gibt es weiterhin über die Internetseite Bayimco oder telefonisch unter 0906/746680. Nächste mobile Impftermine jeweils von 15.30 bis 19 Uhr sind am Mittwoch, 21. September, im Dorfladen in Daiting und am Mittwoch, 28. September, im Rathaus Hohenaltheim.