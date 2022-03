In diesen Unterkünfte sollen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine unterkommen

Der Landkreis Donau-Ries ist auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet. Diese müssen sich aber auf jeden Fall auch in Augsburg melden.

Der Donau-Ries-Kreis sieht sich für die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen vorbereitet. Aktuell sei allerdings noch nicht absehbar, in welchem Umfang Kriegsflüchtlinge dem Landkreis zugewiesen werden.

In den bestehenden dezentralen Asylunterkünften des Landkreises in Nördlingen und Oettingen stünden ausreichend Kapazitäten im Falle einer ersten Zuweisung zur Verfügung. Bei Bedarf könnten durch die eigens eingerichtete Koordinierungsgruppe unter Leitung von Maria Kränzler kurzfristig weitere Objekte zu Notunterkünften umfunktioniert werden. Von Vorteil würden sich in dem Zusammenhang die Erfahrungen aus dem Jahr 2015 erweisen.

Krieg in der Ukraine: Welle der Hilfsbereitschaft im Landkreis Donau-Ries

Die Meldungen der vergangenen Tage über die schreckliche Situation der Menschen in der Ukraine haben im Landkreis eine Welle der Solidarität ausgelöst. Im Landratsamt sind bereits zahlreiche Angebote von Unterkunftsmöglichkeiten sowie von Kleider- und Sachspenden eingegangen. Personen, die privat Wohnraum zur Verfügung stellen möchten, können dies über ein Formblatt bekunden, das online unter www.donau-ries.de zu finden ist. Dort sind auch sämtliche bekanntgewordenen lokalen wie auch überregionalen Spendenabgabestellen aufgeführt.

Die Behörde weist darauf hin, dass sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf jeden Fall im Ankerzentrum der Regierung von Schwaben in Augsburg (Aindlinger Straße 16) melden müssen. Sie werden dort registriert und können anschließend zum Beispiel zu ihren Verwandten zurückkehren, sofern diese eine Unterkunft bereitstellen. (AZ)