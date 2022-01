Infektionszahlen im Donau-Ries-Kreis steigen steil an

So schnell wie nie baut sich derzeit die neueste Corona-Welle im Landkreis Donau-Ries auf. Jeder zehnte Landkreisbürger war mittlerweile infiziert.

Die Coronazahlen des Robert-Koch-Instituts für Montagmorgen bestätigen, was Experten seit Weihnachten prophezeien: die Virusvariante Omikron befeuert das Infektionsgeschehen auf neue und in ungeahnter Weise. Auch im Landkreis Donau-Ries steigt die Inzidenz so schnell wie nie zuvor.

Der aktuelle Wert liegt am Montag für die Region bei 437. Vor einer Woche lag sie noch bei 259 und in der Woche davor bei 170. Zwar wurden nach den Weihnachtsferien viele Fälle nachgemeldet und Labore, Ärzte und Ämter sind wieder im normalen Arbeitsmodus. Doch das allein erklärt den rasanten Anstieg nicht. Zum Vergleich: Bei der zweiten Welle im April 2021 lag der Höchstwert der Inzidenz bei 283, in der dritten Welle im November 2021 bei 815. Doch selbst damals stiegen die Infektionszahlen nicht so rasant und steil nach oben an, wie jetzt.

Der Oktober 2021 war der Aufbau der Welle von einem Zickzackkurz der Infektionszahlen geprägt. Drei Wochen dauerte es, bis die Inzidenz von etwa 240 auf etwa 450 stieg. Das ist jetzt innerhalb von sieben Tagen geschehen.

Seit Beginn des Jahren haben sich im Landkreis Donau-Ries knapp 1000 Menschen mit dem Virus infiziert. Also 1000 Menschen und ihre Familien, die sich in Isolation oder Quarantäne befinden. Kinder können nicht in die Schule, Eltern müssen parallel zum Homeoffice betreuen oder fallen am Arbeitsplatz aus. Viele Arbeitsnehmer müssen zuhause bleiben. Denn die meisten Betroffen gehören zur Gruppe der Erwerbstätigen - Bürgerinnen und Bürger im Alter zwischen 30 und 50 Jahren (290 Fälle). Am zweithäufigsten betroffen sind Kindern zwischen 0 und 14 Jahren mit 131 positiven Tests. Meist trifft es Schüler ab sechs Jahren, die ja regelmäßig mit PCR-Pool-Tests oder per Schnelltest auf eine Infektion untersucht werden.

Fast jeder kennt in seinem Umfeld jemanden, der Corona hatte

Während zu Beginn der Pandemie Covid-19 eine Krankheit war, die weit entfernt der eigenen Lebensrealität ablief, so kennen nun alle im Familien oder Bekanntenkreis Menschen, die infiziert waren. Das ist kein Wunder, denn rein statistisch gesehen, ist nun mittlerweile mindestens mehr als jeder Zehnte im Donau-Ries-Kreis mit Corona infiziert gewesen. Seit Montag hatten laut RKI exakt 15.191 einen positiven Test. Im Vergleich zu anderen Landkreises in Bayern mit vergleichbarere Einwohnerzahl ist dieses Zahl relativ hoch. Im Landkreis Augsburg waren bisher knapp 12.000 Landkreisbürgerinnen und -bürger infiziert. In der Region Eichstätt knapp 13.000 und im Landkreis Heidenheim rund 11.300.

Die Lage an den Krankenhäusern ist unterdessen "entspannt" wie der ärztliche Direktor Dr. Thomas Eberl und auch der Vorstandsvorsitzende der Krankenhäuser im Landkreis, Jürgen Busse, gegenüber unserer Redaktion erklären. Derzeit sind zwei Corona-Infizierte auf der Intensivstation und werden auch beatmet. Darüber hinaus zeige die Auslastung der regulären Covid-Station derzeit keine so massive Belastung wie in der vierten Welle.