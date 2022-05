Am Internationalen Museumstag gibt es im Landkreis viel zu entdecken

Im Landkreis Donau-Ries beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen am weltweiten Aktionstag 15. Mai. Diese Übersicht zeigt, wer wann was zu bieten hat.

Wenn am kommenden Sonntag, 15. Mai, der Internationale Museumstag gefeiert wird, laden in Deutschland über 1600 Museen mit rund 4000 Aktionen zum Entdecken ein. Analoge wie digitale Angebote bieten besondere Einblicke, erzählen Geschichten und wollen begeistern. Ob Heimat- oder Kunst-, Technik- oder Geschichtsmuseum – die Vielfalt ist enorm. Das komplette Programm steht auf der Internetseite www.museumstag.de. Auch über den Tag hinaus können digitale Angebote wie Video-Führungen, Online-Sammlungen oder 360-Grad-Rundgänge der Museen von zu Hause aus entdeckt werden. Im Landkreis Donau-Ries beteiligen sich - laut der offiziellen Homepage - folgende Museen mit Aktionen am Museumstag. Darüber hinaus haben aber auch weitere Einrichtungen geöffnet und zeigen ihre ganz regulären Dauerausstellungen:

Donauwörth: Das Programm im Käthe-Kruse-Puppenmuseum beginnt um 14 Uhr mit einer Familienführung durch die Sonderausstellung "Annemarie Jakimow-Kruse ... ich wollte ja malen!". Von 14 bis 18 Uhr gibt es das Kinderprogramm: Gestalten von kreativen Blumenbildern aus verschiedenen Materialien. Um 15 Uhr gibt es eine Führung durch die Dauerausstellung. Auch Heimatmuseum und Werner Egk Begegnungsstätte haben geöffnet. Alle Angebote sind kostenfrei.

Das Brauhaus ist eines der beiden Museumsgebäude in Maihingen. Foto: Felix Lochner





Das Nördlinger Stadtmuseum bietet am Museumssonntag, 15. Mai, ein Suchspiel für Kinder. Foto: Dieter Mack



Das Stadtmuseum Nördlingen hat von 13.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Um 14 und 15 Uhr gibt es Kurzführungen durch die Sonderausstellung "Sensationelle Bodenfunde aus dem Ries". Von 13.30 bis 16.30 Uhr ist das Suchspiel für Kinder "Das Geheimnis um Totenkopf und Leichenbrand – Unterwegs mit Sherlock, dem Maulwurf" geboten.

Das Heimatmuseum Oettingen lädt am Museumssonntag, 15. Mai, zur Storchensuche ein. Foto: Heinrich





Das Heimatmuseum in Rain hat zahlreiche neue Exponate bekommen, die es in der neuen Sonderausstellung "Mu Sehenswert" zeigt. Foto: Edith Findel





