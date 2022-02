Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Ist der Gipfel der Omikron-Welle im Landkreis Donau-Ries erreicht?

Plus Die Infektionszahlen im Landkreis gehen leicht zurück, es gibt keine Covid-Patienten mehr auf der Intensivstation. Hat der Kreis das Schlimmste überstanden?

Von Barbara Wild

Nach Tagen ohne aussagekräftige Datenlage hat das Robert-Koch-Institut am Dienstag knapp 1000 neue Corona-Fälle für die vergangene Woche ausgewiesen. Damit schnellt die Inzidenz in der Region auf einen Wert von über 1500 - doch die bisherige Höchstmarke von über 1800 wurde nicht mehr übersprungen. Zugleich melden die Kliniken, dass kein Covid-Patient mehr auf der Intensivstation behandelt werden muss. Hat der Landkreis also den Höhepunkt der Omikron-Welle hinter sich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen