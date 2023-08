Landkreis Donau-Ries

07:10 Uhr

Ist der Sommer im Landkreis Donau-Ries jetzt vorbei?

Plus Ein dem Empfinden nach besonders heißer Sommer neigt sich, begleitet von zahlreichen Unwettern, langsam dem Ende zu. Wie lässt sich dieses Jahr einordnen?

Von Lara Schmidler Artikel anhören Shape

Heiß und trocken, kühl und nass, heiß und trocken, immer wieder ein Gewitter - der Sommer 2023 war im Landkreis Donau-Ries über weite Strecken nicht gerade ein verlässlicher, besonders die Sommerferien sind gezeichnet von Wetterumschwüngen und dem jetzt seit mehreren Tagen anhaltenden Nieselwetter. Ist dieses wechselhafte Wetter normal - und war es das nun mit dem Sommer?

"Das dürfte der Fall sein", sagt Werner Neudeck, Wetterexperte aus Donauwörth. Es könne natürlich immer sein, dass die Temperatur ein oder zwei Tage lang höher sei, "aber die große Hitzewelle ist vorbei". Dieser Einschätzung schließt sich auch Paul Brüser vom Deutschen Wetterdienst (DWD) an: "Meteorologisch gesehen ist der Sommer sowieso vorbei", sagt er. Ab 25 Grad spreche man von Sommerwetter, diese Temperatur sei am Wochenende und in der kommenden Woche noch einmal zu erwarten, die länger werdenden Nächte würden jedoch für mehr Abkühlung sorgen. Ein Hitzetag, also ein Tag mit mindestens 30 Grad, sei ab jetzt eher unwahrscheinlich. "Ganz ausschließen kann man natürlich nichts."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen