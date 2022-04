Landkreis Donau-Ries

17:00 Uhr

Jäger im Landkreis Donau-Ries vermissen Respekt für ihr Engagement

Plus Dass sich Menschen im Wald nicht an die Regeln halten, bedeutet Stress für die Wildtiere. Der Jagdchef sieht darin eine größere Gefahr als im Verbiss durch Rehe.

Von Helmut Bissinger

In der Corona-Pandemie haben sich die Gewohnheiten der Menschen verändert. Immer mehr Menschen sind in der Natur unterwegs – auch in Nordschwaben. Dass Menschen die Heimat entdecken, ist schön, sagen Heimatfreunde. Aber mitunter hat das auch problematische Auswüchse, wie die Jäger beklagen. „Das Wild kommt nicht mehr zur Ruhe“, klagt Robert Oberfrank, Vorsitzender des Jagdverbandes Donauwörth.

