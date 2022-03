Jäger warnen: Zeitumstellung erhöht Wildunfall-Gefahr

Mit der Umstellung auf die Sommerzeit steigt auf den Straßen der Region das Risiko, dass ein Wildunfall passiert. Darauf weist die Jäger-Kreisgruppe Donauwörth hin.

Mit der Umstellung auf die Sommerzeit warnt die Jäger-Kreisgruppe Donauwörth vor einem erhöhten Risiko von Wildunfällen. Durch die Zeitumstellung falle ein großer Teil des Berufsverkehrs zunächst wieder in die morgendliche Dämmerung – genau dann, wenn auch im Wald und auf Wiesen einiges los sei. Denn Reh, Fuchs, Hase und Wildschwein folgten weiterhin ihrem natürlichen Rhythmus und seien vor allem in den Morgen- und Abendstunden unterwegs. "Autofahrer sollten deshalb besonders vorausschauend fahren", raten die Jäger.

Vor allem in der Dämmerung den Fuß vom Gaspedal nehmen

Die Vorsitzenden der Donauwörther Kreisgruppe, Albert Reiner und Robert Oberfrank, berichten in einer Pressemitteilung, dass nach dem Winter die Notreserven von Pflanzenfressern aufgebraucht seien. Frisches Grün und Streusalzreste lockten insbesondere Rehe an die Straßenränder, "hinzu kommen Revierkämpfe, die jungen Rehböcke werden vertrieben". Die beiden Vorsitzenden appellieren an alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, insbesondere in der Dämmerung, besonders auf Landstraßen, an Feldern und in Waldgebieten vorsichtig und mit reduzierter Geschwindigkeit zu fahren. Viele, die auf den Straßen unterwegs sind, unterschätzten die Gefahr, so die Beobachtung der Jäger. Blau schimmernde Reflektoren seien dort montiert, wo Tiere häufig die Straße überqueren. Am aktivsten seien Wildtiere in der Dämmerung am Morgen und Abend.

Im April und Mai passieren im Donau-Ries-Kreis besonders viele Wildunfälle

Besonders hoch ist das Risiko für einen Wildunfall im Frühjahr (April/Mai) und am Jahresende von Oktober bis Dezember und dies zwischen 5 und 7 Uhr morgens beziehungsweise 21 und 23 Uhr abends. Dies belegt den Jägern zufolge eine Statistik der Polizei im Landkreis.

In Bayern gab es im vergangenen Jahr nach Angaben des Jagdverbands insgesamt 81.877 von der Polizei registrierte Wildunfälle, davon 1211 im Landkreis Donau-Ries. Die tatsächliche Zahl dürfte wesentlich höher sein, da manche Unfälle direkt dem jeweiligen Jagdpächter gemeldet werden oder oft das Tier einfach auf der Straße liegengelassen wird.

Mögliche Gründe für die steigende Zahl von Wildunfällen im Donau-Ries-Kreis

Über die Gründe, warum ausgerechnet im Donau-Ries-Kreis die Zahl der Wildunfälle seit Jahren stark steigt, rätseln Polizei und Jäger gleichermaßen. Der Bau neuer Straßen mit zunehmendem Verkehr, die Art der Ernte auf den Feldern, aber auch Spaziergänger mit Hunden treiben nach Ansicht der Weidmänner immer mehr Wildtiere vor die Fahrzeuge. (AZ)