Jagdverband Donauwörth informiert: So bereiten sich Wildtiere auf den Winter vor

Die Wildtieren in den Wäldern der Region hat sich schon längst auf die kalte Jahreszeit eingestellt. Neben den Jägern können auch Naturbesucher für deren Wohl sorgen

Der Wintereinbruch hat den Landkreis Donau-Ries fest im Griff, aber für die heimischen Wildtiere ist das kein Grund zur Sorge. Robert Oberfank, Vorsitzender des Jagdverbandes Donauwörth, betont, dass die Tiere in der Natur bereits seit Wochen auf die kalte Jahreszeit vorbereitet sind und sich mühelos den frostigen Temperaturen und dem Schnee anpassen.

Während wir Menschen nach Handschuhen und dicken Wintermänteln greifen, haben sich die Wildtiere nahezu automatisch auf den Wechsel der Jahreszeiten eingestellt. Viele Tiere haben im Laufe der warmen Monate eine Fettschicht, fachlich als „Feist“ bezeichnet, angesammelt, von der sie im Winter zehren. Das Schalenwild wie Rehe, Hirsche und Wildschweine hat den Fellwechsel bereits abgeschlossen, Füchse tragen dichte Winterpelze, und Federwild wie Rebhühner und Fasane sind durch dicke Daunenschichten gut geschützt.

Wildtiere brauchen im Herbst Ruhe für die Vorbereitung auf den Winter

„Obwohl nur wenige unserer Wildtiere tatsächlich Winterschlaf halten, überstehen die meisten den Winter im Freien“, erklärt Jägervorstand Albert Reiner. Er betont jedoch, dass es für das Wild im Herbst wichtig ist, sich in Ruhe auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten, was einen ungestörten Lebensraum voraussetzt. Selbst im Winter benötigen die Tiere eine ausreichende Menge Nahrung, um ihren Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, kommen die Wildtiere gut mit Schnee und Kälte zurecht.

Genauso wie unseren Singvögeln über den Winter geholfen werden muss, ist es die Aufgabe der Jäger, dem Wild genügend artgerechte Nahrung bereitzustellen. Das ist laut Gesetz sogar ihre Pflicht. Die beiden Jägervorstände zitieren das Bayerische Jagdgesetz, in welchem steht, dass der Revierinhaber verpflichtet ist, in der Notzeit für angemessene Wildfütterung zu sorgen. Deshalb helfen die bayerischen Jäger dem Wild durch eine sogenannte artgerechte Erhaltungsfütterung durch die harte Zeit. Dies soll dafür sorgen, Schäden an Kulturpflanzen wie den Verbiss von jungen Bäumen zu verhindern.

Auch die Menschen im Kreis Donau-Ries tragen Verantwortung

Nicht nur Jäger tragen Verantwortung für das Wohl der Wildtiere, sondern auch Naturbesucher. „Bleiben Sie auf den Wegen, stören Sie die Tiere nicht in ihren Einständen und leinen Sie unbedingt Ihre Hunde an“, appelliert die Jägerschaft. Jägervorsitzender Robert Oberfrank unterstreicht: „Besonders in den kalten und schneereichen Wintermonaten benötigen Wildtiere Ruhe. Daher die dringende Bitte an Erholungssuchende, Wintersportler und Hundebesitzer, Rücksicht zu nehmen. Bleiben Sie auf den befestigten Wegen, um unnötige Störungen und Stress für die Wildtiere zu vermeiden. Oftmals werden Wildtiere durch Spaziergänger, Nordic Walker, Jogger oder Hunde völlig unbemerkt aufgeschreckt. Dies führt zu Fluchtreaktionen aus Instinkt und verbraucht überlebenswichtige Energie.“

Jede Störung bedeute Stress für das Wildtier, so Oberfrank abschließend, und dieser Stress zehre an den lebenswichtigen Überlebensreserven der Tiere. (AZ)