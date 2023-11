Landkreis Donau-Ries

Jeder Kilometer Radweg im Donau-Ries-Kreis ist eine Herkulesaufgabe

Auf Schildern gibt es schon einiges an Neuerungen, sogar Grünpfeile für Radfahrer. Beim Bau neuer Wege hinkt das Land hinterher.

Plus Der Ausbau der Fahrradwege im Landkreis Donau-Ries ist ein mehr als mühsames Unterfangen. Woran ein umfassender Umgriff hierzulande bislang scheitert.

Alexander Wolfinger ist um seinen Job nicht zu beneiden. Man muss nun nicht immer zwangsläufig den guten Sisyphos aus der griechischen Mythologie bemühen, der stets aufs Neue einen Stein einen Berg hinaufrollen muss, aber ähnlich mühevoll ist Wolfingers Aufgabe angesichts von deutscher Bürokratie und Kleinteiligkeit allemal. Als Radverkehrsbeauftragter im Kreis Donau-Ries soll Wolfinger für mehr Radwege sorgen. Angesichts der Lage im Land erscheint das als - hier lässt sich nun ein weiterer alter Grieche anführen - Herkulesaufgabe.

Oh, wie schön ist Dänemark! Das mag sich mancher passionierte Fahrradfahrer denken, wenn er die dortige Radweg-Infrastruktur einmal gesehen oder gar genutzt hat. An schier jeder Verbindungsstraße zwischen den Kommunen des nördlichen Nachbarn lässt es sich recht komfortabel ohne Unterbrechung auf eigens konstruierten Wegen radeln. Hierzulande ist die Lage bekanntermaßen ein wenig anders. Da spürt man den Luftzug der motorisierten Verkehrsteilnehmer ganz gerne mal am linken Oberschenkel. Jahrzehntelang stand vor allem das Auto im Blickpunkt, auch politisch und infrastrukturell. Seit einigen Jahren beteuern Parteien und Gruppen jeglicher Couleur, dass es nicht nur nette Plaketten zur Fahrradfreundlichkeit braucht, sondern auch konkrete Projekte. Doch jenes Unterfangen ist ein mühevolles, wie das Beispiel Donau-Ries eindrucksvoll zeigt.

