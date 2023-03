Jeder sechste Donau-Rieser ist krankhaft übergewichtig

Plus Fast jeder sechste Donau-Rieser ist so dick, dass sein Gewicht als Krankheit eingestuft wird. Die Erwachsenen sind dicker als der bayerische Durchschnitt.

Das Leben mit einer Pandemie macht dick. Diese These scheint sich vor im Landkreis Donau-Ries zu bestätigen. Draußen war nichts los oder durfte nichts los sein. Sportverein, Schwimmbad, Urlaub - alles umständlich und schwerfällig. Der Hosenbund der Jogginghose verzieh so manches Frustessen und der Stress mit dem Homeschooling bewältigte der ein oder anderer mit der Pizza to go oder einem Extra-Bier. Während der Pandemie haben die Menschen im Landkreis deutlich zugelegt. Mehr denn je rutschten ins starke Übergewicht, sind nun adipös.

Zumindest zeigen das jetzt die Zahlen der Krankenkasse AOK Bayern, die im Landkreis Donau-Ries 70.000 Versicherte betreut. Die Kasse verzeichnet im Zeitraum 2018 bis 2021 für den Landkreis Donau-Ries einen deutlichen Anstieg des behandlungsbedürftigen Übergewichts. Die Adipositas, so der medizinische Fachbegriff für starkes Übergewicht, stieg laut der Auswertung in den vergangenen vier Jahren um vier Prozent. Damit liegt die Quote bei 16 Prozent - also etwa jeder Sechste. Dabei waren die Donau-Rieser wohl auch vorher nicht ganz schlank, denn mit der neuesten Entwicklung werden mehr erwachsene Donau-Rieser von ihren Ärztinnen und Ärzten als adipös eingestuft als der bayerische Durchschnitt. Der liegt bei 14,1 Prozent. Adipös gilt jemand, wenn der Body-Mass-Index über 30 liegt.

Kinder im Landkreis Donau-Ries haben mit Übergewicht zu kämpfen

Auch die Kinder haben mit Übergewicht zu kämpfen, hier schnellte die Zahl der von den Medizinern als übergewichtig eingestuften um 11 Prozent auf insgesamt drei Prozent. Grund zur Sorge ist das wohl noch nicht, denn es sind deutlich weniger Kinder und Jugendliche als durchschnittlich in ganz Bayern (4,8 Prozent) adipös.

Übergewicht wird über den Body Mass Index (BMI) definiert, der das Verhältnis vom Körpergewicht zur Körpergröße angibt. Ab einem BMI von 30 spricht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von starkem Übergewicht, auch Adipositas genannt. Adipositas, also das behandlungsbedürftige Übergewicht kann von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten als Diagnose bei den betroffenen Patientinnen und Patienten kodiert und an die Krankenkassen übermittelt werden. Alles darunter – also BMI 25,0 bis 29,9 – gilt als nicht behandlungsbedürftiges Übergewicht. Dieses hat keinen eigenen ICD-Code, weil es nicht als Krankheit gilt, die Ärzte können es also nicht kodieren und den Krankenkassen übermitteln. Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von drei Jahren bis unter 18 Jahren definiert die WHO ab dem BMI-Grenzwert des 97,0-Perzentils. (mit pm)

