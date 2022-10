Jugendleistungspreis der Sparkasse Donauwörth: Das sind die Preisträger

Plus Sie sind Ansporn und Vorbild für andere - siebenmal hat die Stiftung der Sparkasse Donauwörth jetzt den Jugendleistungspreis vergeben. Das sind die Ausgewählten 2022.

Alle Blicke auf die Jugend: Die Stiftung der Sparkasse Donauwörth hat zum 19. Mal den Jugendleistungspreis 2022 verliehen. Für herausragende Leistungen gingen sieben Auslobungen an Einzelpersonen bis 25 Jahre, aber auch an Gruppen. Eine Jury hatte zuvor die Qual der Wahl: Sie musste aus 28 eingereichten Vorschlägen eine Auswahl treffen.