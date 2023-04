Kameraden im Donau-Ries üben Zusammenhalt und ehren verdiente Mitglieder

Kameradschaft hat in diesen Zeiten wieder neue Bedeutung gewonnen. Der Kreisverband der Soldaten im Donau-Ries ehrt Mitglieder und beschwört den Zusammenhalt.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung Kreisverband Donau-Ries fand in Altisheim-Leitheim im Gasthaus Grünenwald statt. Vorsitzender Markus Harsch vom Kameraden- und Soldatenverein Altisheim-Leitheim begrüßte die anwesenden Ortsvorsitzenden und Kameraden der angeschlossenen Vereine aus dem Landkreis Donau-Ries und den Kreisvorsitzenden Manfred Färber, die Ehrenkreisvorsitzenden Horst Tresch und Alfred Bickelbacher, sowie MdB Christoph Schmid und Landrat Stefan Rößle.

Kreisvorsitzender Färber nutzte die Zusammenkunft, um an die Opfer von Gewalt und Krieg in der Ukraine und erinnern, sowie an die Soldatinnen und Soldaten, die im Einsatz verstorben sind. "Unvorstellbar", sei es, dass der Krieg wieder an den Grenzen Europas stattfinde. "Die Bilder vom Bombenangriff, Familien auf der Flucht, Leid und Zerstörung lassen bei der älteren Generation wieder längst vergessene Erinnerungen hochkommen", so Färber. Der Krieg würde auch in unserem Land Ängste und Sorgen auslösen, die nur gemeinsam bewältigt werden könnten.

Landrat Stefan Rößle dankte den Kameraden für Aktivitäten wie am Volkstrauertag und Ehrenmalpflege. Bundestagabgeordneter Schmid berichtete aus dem Verteidigungsausschuss und ging dabei auf die aktuelle Arbeit bei Beschaffung von Material für die Bundeswehr ein.

Im abgelaufenen Vereinsjahr 2022 fanden zahlreiche Veranstaltungen auf Kreis- und Ortsebene statt, die gut angenommen wurden. Nach den Formalien wurden zahlreiche Mitglieder geehrt.