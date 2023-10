Landkreis Donau-Ries

Keiner kennt KoKi – doch deren Hilfsangebot ist immens wichtig im Landkreis

Die Koordinierende Kinderschutzstelle im Landkreis kümmert sich auch um werdende Eltern in belastenden Lebenssituationen.

Die "Koordinierende Kinderschutzstelle" im Landratsamt bietet ihre Unterstützung Eltern in belastenden Lebenssituationen an. Was genau damit gemeint ist.

Wer kennt KoKi? Einer. - Das Ergebnis der Frage von Diplom-Pädagogin Mieke von der Recke im Sozialausschuss des Kreistages an das Gremium war ernüchternd. Lediglich Landrat Stefan Rößle konnte etwas mit diesem Kürzel anfangen und betonte zugleich, dass es sich bei der „Koordinierenden Kinderschutzstelle“ des Landkreises um eine bedeutende Einrichtung insbesondere für Familien handle. Was steckt dahinter? Die KoKi gibt es bereits seit 2009. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Beratung und Unterstützung für werdende Eltern, Alleinerziehende und Familien mit Kindern von null bis drei Jahren in belastenden Lebenssituationen. Derartige Umstände könnten beispielsweise ein alleinerziehender Elternteil sein, eine psychische Erkrankung des Vaters oder der Mutter, eine Krankheit oder Behinderung des Kindes, ungewollte Schwangerschaften oder körperliche und geistige Behinderungen der Eltern. Laut von der Recke werden im Donau-Ries-Kreis pro Jahr 40 Familien von Fachkräften aus dem Gesundheitswesen und der Jugendhilfe entsprechend betreut und begleitet. Aktuell seien dabei eine Familienhebamme und drei Familienkrankenpflegerinnen im Einsatz. Eine Kinderkrankenschwester befinde sich in Weiterbildung. Zu wenig, wie es hieß. Immer mehr Fachkräfte würden auch auf diesem Gebiet wegbrechen, obwohl sie dringend gebraucht würden. KoKi: Die körperliche und emotionale Entwicklung von Kindern steht im Fokus Neben Informationen und Anleitungen zu Fragen der Pflege, der Ernährung, des Schreiverhaltens und der allgemeinen Entwicklung des Kindes seien die Mitarbeiter bestrebt, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken, die körperliche und emotionale Entwicklung des Kindes zu fördern, auf die notwendigen ärztlichen Untersuchungen hinzuweisen und passgenaue Unterstützungsangebote zu vermitteln. Netzwerkpartner sind unter anderem Caritas und Diakonie, Kinderärzte, Erziehungsberaterinnen oder Ehe- und Familienberatungsstellen. Mieke von der Recke sprach bedauernd von einem geringen Bekanntheitsgrad von KoKi, wenngleich die Verantwortlichen doch einiges dafür tun würden. So werde etwa ein informativer Flyer dem Willkommenspaket des Landratsamtes bei der Geburt eines Kindes beigelegt. Außerdem stünden für eine Hilfevermittlung Kliniken, Ärzte, Hebammen, das Jugendamt oder die Schwangerenberatung bereit. Freilich könnten sich die Familien auch selbst bei KoKi über das Landratsamt melden. Der Landrat sprach von einem bewährten, präventiven Angebot. Durch eine frühzeitige Unterstützung der Familien könnte KoKi dazu beitragen, dass die Kinder später nicht in der Jugendhilfe landeten. Die Stelle ist auf zwei Personen verteilt. Während Mieke von der Recke in der Dienststelle Nördlingen des Landratsamtes sitzt, ist es in Donauwörth die Diplom-Sozialpädagogin Karin Merkle.

