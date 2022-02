Landkreis Donau-Ries

vor 53 Min.

Häuslebauern im Kreis Donau-Ries droht Geldverlust durch KfW-Stopp

Plus Ein regelrechtes "Beben" hat der Stopp der KfW-Förderung auch in der Region verursacht. Bauträger, Kommunen und Häuslebauer sehen Finanzierungen in Gefahr.

Von Helmut Bissinger

Ende Januar, das hat noch die alte Bundesregierung entschieden, sollte die Förderung für energieeffizientes Bauen auslaufen. Das hat zu einer Flut von Förderanträgen geführt. „Viel zu viele Bauherren wollten ein energiesparendes Haus neu bauen oder ihren Altbau entsprechend sanieren“, berichtet ein Bauträger aus Donauwörth, der stinksauer ist. Denn plötzlich waren die Fördertöpfe für das gesamte Jahr leer. Und so stoppte die KfW-Bank noch vor dem 31. Januar die Möglichkeit, Anträge einzureichen.

