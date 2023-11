Landkreis Donau-Ries

Kfz-Gebühren zum Teil doppelt so hoch: "Man kommt sich als Bürger abgezockt vor"

Plus Autofahrer aus dem Kreis Donau-Ries müssen bei der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung viel höhere Kosten einplanen. Die Verantwortlichen erklären: Der Grund liegt in Berlin.

Von Lara Schmidler

Viele Menschen im Kreis Donau-Ries, die ein Fahrzeug zulassen oder abmelden wollten, dürften in den vergangenen Wochen äußerst erstaunt gewesen sein. So auch ein Leser unserer Zeitung, der in Donauwörth sein Sommerauto ab- und sein Winterauto anmelden wollte. "Beim Bezahlen dieser einfachsten Verwaltungsdienstleistung hat mich fast der Schlag getroffen", schreibt der Bürger aus dem Landkreis in einem Brief, den er auch an Landrat Stefan Rößle geschickt hat. Denn die Gebühren sind teilweise um mehr als das Doppelte gestiegen. Woran liegt das?

15,90 Euro habe er für die vorübergehende Abmeldung seines Autos bezahlt, wie unser Leser in seinem Brief berichtet. Demgegenüber stehen die 6,90 Euro, die er noch im Juni für die gleiche Leistung zahlte, die entsprechenden Belege legt er seinem Schreiben bei. "Bei diesen Preissteigerungen innerhalb weniger Monate kommt man sich als Bürger vollkommen 'abgezockt' vor." Auch für die Wiederanmeldung seines Winterautos habe er statt 11,60 Euro nun satte 23 Euro gezahlt. "Ein Vorgang, der insgesamt keine fünf Minuten gedauert hat, wird mit einem Stundensatz von über 460 Euro verrechnet."

