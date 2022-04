Kfz-Zulassung im Donau-Ries-Kreis wieder ohne Termin möglich

Die Kfz-Zulassungsstelle am Landratsamt ändert nach Ostern zum Teil ihr Serviceangebot. Ein eigener Schalter für Gewerbetreibende.

Coronabedingt war es bisher nur möglich, mit vorheriger Terminvereinbarung in der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts vorzusprechen. Dies hat sich nach Angaben der Behörde "grundsätzlich in vielerlei Hinsicht bewährt". Nach Ostern, vom 20. April an, besteht nun bis auf Weiteres jeden Mittwoch die Möglichkeit, Zulassungen ohne vorherige Terminvereinbarung vorzunehmen. In der Zeit von 7.30 bis 11 Uhr kann in der Stelle ein Ticket am Automaten gezogen werden. Hier kann es je nach Kundenaufkommen zu längeren Wartezeiten kommen.

Kunden mit Terminen hätten Vorrang, so die Behörde. Eine vorherige Online-Terminvereinbarung werde daher empfohlen. Aufgrund der derzeit geltenden Abstandsregelungen könne es an der Dienststelle in Nördlingen bei großem Andrang auch zu Wartezeiten vor dem Gebäude kommen. Das Landratsamt dazu: "Es wird darum gebeten, den Service nur in wirklich dringenden Fällen zu nutzen."

An allen übrigen Tagen bleibt eine Terminreservierung im Vorfeld notwendig. Zusätzlich wird vom 12. April an täglich ein Schalter für Kfz-Händler, Versicherungen und Gewerbetreibende (mit Gewerbeanmeldung) eingerichtet. Eine Terminvereinbarung ist hier nicht notwendig. Es wird gebeten, die Vorgänge möglichst abzugeben. Eine Information zur Abholung erfolgt dem Amt zufolge telefonisch. Es könne auch auf die Bearbeitung gewartet werden. Im Normalfall würden alle Vorgänge bis Schalterschluss abgearbeitet, in Ausnahmesituationen spätestens bis zum folgenden Vormittag. Annahmeschluss am Händler-/Gewerbeschalter ist Montag, Mittwoch und Freitag um 10.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr, zusätzlich Donnerstagnachmittag von 14 bis 15 Uhr. Für alle übrigen Kunden bleibt eine Terminreservierung notwendig. (AZ)