Landkreis Donau-Ries

13:02 Uhr

Kinderimpfungen im Donau-Ries: So läuft es in den Impfzentren

Am 2. Januar 2022 findet in Donauwörth und Nördlingen ein Impftag statt.

Ab 2. Januar wird es in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen Termine für Kinder geben. So läuft es mit der Terminvergabe.

Von Barbara Wild

1000 Dosen Impfstoff für Kinder des Herstellers Biontech/Pfizer sind bestellt. Diese sollen in den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen an speziellen Impftagen an den Nachwuchs zwischen fünf und elf Jahre verabreicht werden. Das BRK Nordschwaben hat dafür als Betreiber der Impfzentren ein Anmeldeverfahren geschaffen. So funktioniert es. Termin : Der erste Impftag ausschließlich für Kinder wird am Sonntag, 2. Januar, zwischen 8 und 16 Uhr sowohl in Nördlingen als auch in Donauwörth stattfinden. Vorher ist eine Kinderimpfung nicht möglich. In Donauwörth plant man derzeit mit 120 Impfungen, in Nördlingen mit 60. Es werden ausschließlich Kinder geimpft, Eltern können nicht parallel geimpft werden.





