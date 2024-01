Landkreis Donau-Ries

vor 1 Min.

Die Kinderkliniken in der Region kämpfen mit einer angespannter Lage

Plus Sowohl im Augsburger Josefinum als auch in der Kinderklinik in Neuburg haben die Mediziner aktuell alle Hände voll zu tun. Welche Krankheiten gerade im Fokus stehen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Aus dem Württembergischen kommen dieser Tage unschöne Nachrichten. Die Kinderkrankenhäuser, speziell im Raum Stuttgart, stehen kurz vor der Abweisung weiterer Patienten. Auch in der Region ist die Lage in den Kliniken für die Kleinen und Kleinsten angespannt, wie die Häuser in Augsburg und Neuburg auf Nachfrage der Redaktion mitteilen.

Die Kinderklinik Olgahospital in Stuttgart verzeichnete in dieser Woche einen Höchststand an Patienten. Ähnliches meldeten die benachbarten Häuser in Böblingen und Ludwigsburg. Hintergrund der hohen Auslastung ist vorwiegend das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV). Es ist laut Robert-Koch-Institut einer der bedeutendsten Erreger von Atemwegsinfektionen bei Säuglingen, speziell bei Frühgeborenen und Kleinkindern. Die Übertragung erfolgt vor allem mittels Tröpfcheninfektion. Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch beträgt in etwa zwei bis acht Tage, im Schnitt sind es fünf Tage.

