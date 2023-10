Kinderprogramm, Konzerte, Kabarett: Was am Wochenende geboten ist

Zahlreiche Veranstaltungen sorgen im Donau-Ries-Kreis für ein buntes Programm aus Musik und Kabarett am Wochenende. Das sind die Tipps der Redaktion.

Wer am Wochenende auf der Suche nach Kabarett, Theater oder Musik ist, wird im Landkreis Donau-Ries fündig. Auch Kinder können sich über einige Veranstaltungen freuen.

Der Musiker Martin Kälberer spielt am Freitag um 19 Uhr sein Album "Insightout" im Donauwörther Zeughaus, der Eintritt kostet 20 Euro. In der Kleinkunstbrauerei Thaddäus widmet sich Holger Paetz dem Klima. Um 20 Uhr tritt er mit seinem Programm "Liebes Klima, gute Besserung" auf, Eintritt 25 Euro. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen in Nördlingen liest Ralf Lehmann um 20 Uhr in der Stadtbibliothek "Frei - Erwachsenwerden am Ende der Geschichte" von Lea Ypi. Der Eintritt ist frei.

Bauerntheater und Comedy-Show am Wochenende

Im Peichinger Bauerntheater in Oberpeiching spielen am Samstag um 19.30 Uhr die Problemzonen ihr neues Programm, Eintritt 16 Euro. Ebenfalls etwas zum Lachen gibt es am Samstag um 20 Uhr im Ochsenzwinger in Nördlingen bei der A-Capella-Comedy-Show "Six Pack". Der Eintritt kostet 30 Euro.

In Kaisheim geht es musikalisch zu. Im Schloss Leitheim tritt am Samstag um 18 Uhr das Notos-Quartett in der Kammermusikformation auf, Eintritt 35 Euro. Das Oettinger Kammerorchester spielt ebenfalls am Samstag um 20 Uhr im Residenzschloss in Oettingen, Eintritt 24 Euro. Um 16 Uhr findet ein moderiertes Konzert für Kinder mit ausgewählten Stücken aus dem Abendkonzert statt.

Kinder-Lesungen und Benefizkonzerte im Landkreis Donau-Ries

Zugunsten der Jugendarbeit im Tagungshaus St. Albert in Reimlingen findet in der dortigen Turnhalle, ebenfalls am Samstag, um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert von Folkstrottel und der Band Lazarus statt. In der Mehrzweckhalle in Wallerstein tritt das Bezirksjugendorchester (Bezirk 16 ASM Donau-Ries) am Samstag um 19.30 Uhr bei einem Konzertabend auf. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 19 Uhr.

Auch für Kinder ist so einiges geboten am Wochenende. Anna Dambacher liest am Samstag in Nördlingen für Kinder ab vier Jahren die Bilderbuchgeschichte "Oskar lernt schwimmen" von Ester van den Berg. Das Marktlauscherle findet von 11 Uhr bis 11.30 Uhr in der Stadtbibliothek statt, der Eintritt ist frei. Ebenfalls am Samstag um 14 Uhr liest Matthias Fischer für Kinder ab drei Jahren "Die drei kleinen Schweinchen" am Wurzelhof (Sportplatzweg 4) in Altisheim. Zwei Stunden später liest Fischer "Das Kürbiskind" für Kinder ab fünf Jahren, dazu gibt es Stockbrot. Der Eintritt kostet jeweils 12 Euro.