Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Kirchen beteuern: Wir können kaum Flüchtlinge aufnehmen

Das Kloster St. Ursula in der Donauwörther Innenstadt steht zum großen Teil leer, seit die Realschule ausgezogen ist. Stattdessen will jetzt die Arbeiterwohlfahrt einziehen.

Plus Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche in der Region erklären, warum sie kaum Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung stellen können. AWO zieht in Kloster ein.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Es ist ein im Donau-Ries-Kreis bislang einmaliger Schritt: Die katholische Pfarrei in Wemding stellt große Teile ihres Pfarrheims (Begegnungshaus St. Emmeram) dem Landratsamt als Notunterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung. Der Pfarrsaal wird für voraussichtlich 90 Tage zum Schlafsaal für bis zu 30 Menschen. Ist das auch andernorts denkbar? Wir haben bei Verantwortlichen der beiden großen Kirchen nachgefragt.

Der katholische Dekan und Stadtpfarrer Robert Neuner ( Donauwörth) berichtet, die Kreisbehörde habe mehrfach bei ihm bezüglich möglicher Objekte in der Großen Kreisstadt angefragt. Es hätten Begehungen stattgefunden, am Ende habe es aber vonseiten des Amts geheißen, die überprüften Räume der Kirche würden nicht für diesen Zweck passen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen