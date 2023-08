Landkreis Donau-Ries

10:22 Uhr

Kita in der Krise - auch der Landkreis ist betroffen

Die Qualität der frühkindlichen Bildung - auch in Bezug auf soziale Bildung - zu stärken, liegt vielen am Herzen. Oft klaffen Anspruch und Wirklichkeit auseinander.

Plus Staatssekretärin Ekin Deligöz aus dem Bundesfamilienministerium diskutierte auf Einladung von Eva Lettenbauer über die Probleme in der Kinderbetreuung. Wo versagt die Politik?

Von Barbara Würmseher

Zum "Kita-Gipfel" hatte Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer ins Donauwörther Büro von Bündnis 90/Die Grünen eingeladen und sich die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium Ekin Deligöz sowie Stadt-, Kreis- und Bezirksrat Albert Riedelsheimer an ihre Seite geholt. Es war zwar ein bombastischer Begriff für die doch recht intime Veranstaltung, zu der gerade einmal neun Interessierte kamen. Doch das Thema, um das es ging, ist ein gewichtiges. Eines, das auch im Landkreis bewegt, weil es Kommunen, Träger, Eltern und Personal oft vor große Herausforderungen stellt. Eines, das nicht zum ersten Mal hier laut wird, weil der Anspruch auf Betreuungsplätze einerseits und Personalmangel auf der anderen Seite einander gravierend widersprechen.

Wie so oft ist Qualität eine Frage des Geldes. Und Kinderbetreuung darf nicht nur Kinderverwahrung sein, da waren sich alle Beteiligten einig, sondern muss sich in frühkindlicher Bildung ausdrücken, die weniger den Intellekt, denn soziales Verhalten und emotionale Kompetenz stärkt. 500 Millionen Euro stellt der Bund jedes Jahr für diesen Bereich bereit, die an die Länder fließen.

