Kitas im Landkreis Donau-Ries stehen vor einem Jahr voller Herausforderungen

Plus Über 6000 Kinder besuchen ab 1. September in eine Kita im Donau-Ries. Herausforderungen gibt es viele: Fachkräfte fehlen, Plätze auch – und dann ist da noch Corona.

Am Donnerstag beginnt das neue Kindergartenjahr, und im Landkreis Donau-Ries besuchen mehr Kinder denn je die Einrichtungen. Erstmals ist die Marke von 6000 überschritten. Gleichzeitig wird es für die Träger immer schwieriger, ausreichend Betreuungspersonal zu finden. Und dann steht ja nicht nur die Frage im Raum, wie sich die zahlreichen ukrainischen Kinder in den Gruppen zurechtfinden, sondern auch, welche Herausforderungen die Corona-Pandemie bereithält.