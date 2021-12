Landkreis Donau-Ries

12:00 Uhr

Klima: Landkreis Donau-Ries steckt sich hohe Ziele

Plus Die Strategie steht, Ziele sind formuliert: Bis 2030 will der Landkreis Donau-Ries messbare Verbesserungen in Sachen Klimaschutz liefern. Doch es gibt auch Kritik.

Von Barbara Wild

Was kann vor Ort getan werden, damit die Welt die Klimakrise bewältigen kann? Viel - das ist zumindest das Selbstverständnis, das der Landkreis Donau-Ries in Zukunft leben will. Einsparung von Treibhausgasen vor Ort, Müll und lange Lieferketten vermeiden, öffentliche Gebäude klimaneutral machen - es sind nur einige Ziele, die der Landkreis in einer neuen Strategie entwickelt hat. Auftakt dazu war Anfang 2020 unter dem Titel "Donau-Ries macht Zukunft" und auch die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Donau-Ries dazu eine Videobotschaft gesendet.

