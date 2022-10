Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Sparkurs in der evangelischen Kirche: Kommt das große Donau-Ries-Dekanat?

Die Christuskirche in Donauwörth ist das zentrale Gotteshaus der Evangelischen in und um Donauwörth. Sie ist Zentrum des Dekanats Donauwörth - in Zukunft könnte es jedoch ein großes Dekanat Donau-Ries geben.

Plus Aus drei mach eins: Die evangelische Region wird in den kommenden Jahren neu strukturiert. Ein Grund sind sinkende Mitgliederzahlen. Was nun geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf, Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Die evangelische Landschaft im Kreis Donau-Ries wird sich in den kommenden Jahren verändern. Im Raum steht, dass die bisherigen Dekanate Donauwörth, Nördlingen und Oettingen zu einem großen Donau-Ries-Dekanat zusammengefasst werden. Das wurde jüngst auf den Dekanatssynoden bekannt. Donauwörths Dekan Frank Wagner hält Anpassungen aufgrund der aktuellen Entwicklung für notwendig.

