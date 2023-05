Kommunen im Landkreis profitieren von Städtebau-Förderprogramm

Zwölf Kommunen im Donau-Ries-Kreis erhalten Fördermittel für den Städtebau. Nach Donauwörth und Nördlingen geht das meiste Geld.

In ganz Bayern stehen heuer insgesamt 195,3 Millionen Euro für 429 Städte und Gemeinden im Rahmen der Bund-Länder-Städtebauförderprogramme zur Verfügung. Im Donau-Ries-Kreis profitieren in diesem Jahr zwölf Kommunen, so eine CSU-Pressemitteilung.

Schwerpunkte sind die bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen und der Erhalt und die Wiederbelebung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung. Auch Maßnahmen für den Klimaschutz sowie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen und blauen Infrastruktur, wie Parks oder Wasserspielplätze, des Wohnumfelds sowie des öffentlichen Raums fallen darunter.

Zwölf Kommunen im Donau-Ries-Kreis erhalten Fördergelder

CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange sagt dazu: "Unsere Städte und Gemeinden stehen vor vielen Herausforderungen. Sie sind gefordert, die Innenstädte und Ortskerne als lebenswerte und attraktive Räume zu erhalten, denn sie sind Orte der Begegnung und des Zusammenkommens." CSU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler sagt: "Seit über 50 Jahren unterstützt die Städtebauförderung die Kommunen. Im Zentrum stehen nachhaltige städtebauliche Strukturen, von denen es auch in unserem Landkreis viele erfolgreiche Beispiele gibt."

Harburg erhält im Programm "Lebendige Zentren 2023" 30.000 Euro für die Altstadt. Im Programm "Sozialer Zusammenhalt 2023" werden in Auhausen der Ortskern (30.000 Euro), in Donauwörth die Innenstadt (360.000 Euro) und in Oettingen die Kernstadt und Vorstadtbereiche (60.000 Euro) gefördert. Im Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung 2023" werden folgende Maßnahmen gefördert: Gewerbebrache AGCO in Asbach-Bäumenheim (60.000 Euro), Alfred-Delp-Kaserne in Donauwörth (150.000 Euro), Ortskern Mertingen (90.000 Euro), Ortskern Monheim (300.000 Euro), Altstadt und Bahnhofsbereich in Nördlingen (492.000 Euro), Altstadt in Rain (60.000 Euro), Ortskern Tapfheim (30.000 Euro) und Ortskern Wallerstein (40.000 Euro). (AZ)