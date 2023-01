Konnte im Landkreis Donau-Ries wirklich Gas gespart werden?

Plus Seit gut einem Jahr sind Verbraucherinnen und Verbraucher aufgerufen, Gas zu sparen. 20 Prozent sollten es sein. Ganz gereicht hat es wohl nicht in der Region.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges haben vor allem Gaskunden oft ein mulmiges Gefühl beim Aufdrehen der Heizung. Die Preise schwanken seither beträchtlich. Sparen beim Gas gilt als große Aufgabe in diesem Winter – im Landkreis Donau-Ries wie in ganz Deutschland. Doch wurde seither wirklich etwas eingespart?