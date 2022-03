Kontroverse Diskussion über den Radverkehr im Donau-Ries-Kreis

Plus Die Fraktion Grüne/Frauen/Linke stellt Punkte vor, wie man Radeln in der Region attraktiver gestalten könnte. Doch der Verantwortliche im Landratsamt kontert.

Reichlich zerpflückt hat die Landkreisverwaltung im Bauausschuss des Kreistages einen Antrag der Fraktion Grüne/Frauen/Linke zur „strukturellen Förderung des Radverkehrs“, der breiten Raum in der Sitzung einnahm. Insgesamt führten die Antragsteller fünf Punkte an, zu denen der Radverkehrsbeauftragte Alexander Wolfinger Stellung nahm. Dabei wählte er überwiegend kritische Worte.