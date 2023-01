Landkreis Donau-Ries

18:10 Uhr

Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries setzen auf mehr ambulante OPs

Plus In den Krankenhäusern im Landkreis Donau-Ries sollen mehr Operationen ambulant durchgeführt werden. Das ist eine Empfehlung aus einem neuen Gutachten. In dem steht noch mehr.

Von Barbara Wild

Stimmt das Angebot in den regionalen Krankenhäusern im Landkreis Donau-Ries noch? Um diese Frage möglichst objektiv zu beantworten, hat das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) ein Gutachten der Unternehmensberatung Roland Berger erstellen lassen. Das "Gutachten zur Medizinstruktur im Landkreis Donau-Ries", so der offizielle Titel, sollte herausarbeiten, wie gut die drei Häuser in Nördlingen, Donauwörth und Oettingen aufgestellt sind. Und, was sich in Zukunft verändern oder verbessern sollte.

