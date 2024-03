Kreishaushalt 2024: So reagieren die Donau-Rieser Fraktionen

Der Haushalt 2024 wurde mit einer Gegenstimme beschlossen. Viele Redner sprachen die unsichere Lage an, die Entwicklung sei abhängig von vielen äußeren Einflüssen.

Nur eine Gegenstimme gab es bei der Verabschiedung des Landkreisbudgets für das laufende Jahr 2024. Die kam von Marxheims Bürgermeister Alois Schiegg ( CSU). Ansonsten war zwar seitens der Fraktionen viel Zuspruch zu hören, aber auch Mahnungen zur Wachsamkeit ob der zahlreichen Unsicherheiten dieser Zeit.

Reinhold Bittner (CSU/ AL-JB) sprach stellvertretend für Ulrich Lange. "Bisher ist noch alles gut gegangen", resümierte der christsoziale Kreisrat. Vieles gründe sich auf Hoffnungen, da zahlreiche politische Faktoren in den vergangenen Jahren unsicher geworden seien. Exemplarisch hob Bittner in diesem Zusammenhang "äußere Einflüsse" wie den Ukrainekrieg, die Flüchtlingsbewegungen, die hohen Baupreise sowie hohe Tarifabschlüsse hervor. Man werde im Kreis Donau-Ries die Schuldenfreiheit wohl aufgeben müssen. Die "drei S" sparen, schieben und Schulden machen, würden jetzt wieder an Bedeutung gewinnen.

Albert Riedelsheimer (Grüne/Frauenliste) bezeichnete es als positiv, dass wichtige Bauprojekte ohne Einbußen weitergeführt werden könnten, etwa jene am AEG Oettingen und am Gymnasium Donauwörth. Die Ausstattung der hiesigen Schulen sei gut, Personalmangel bestehe allerdings bei den Lehrern. Riedelsheimer sprach derweil von "seriösen Investitionen" im Haushalt, nannte es indes aber traurig, dass im Hinblick auf einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu wenig Engagement seitens der Deutschen Bahn zu spüren sei. Beim künftigen Geopark-Infozentrum sprach sich der Grüne für eine "dezentrale Lösung" in Bestandsimmobilien aus.

Donau-Ries-Kreis: Haushalt 2024 wird mit einer Gegenstimme angenommen

Helmut Beyschlag (PWG/ ÖDP/ FDP) sprach von einer Fülle an Herausforderungen, die auch den bislang prosperierenden Kreis Donau-Ries beträfen: Rezession, Inflation, die Auswirkungen globaler Krisen und Kriege sowie "eine nie dagewesene Unzufriedenheit in der Bevölkerung". Insgesamt sei derweil das Ergebnis des kommunalen Finanzausgleichs "eher mäßig", es könne die Aufgabensteigerungen bei den Landkreisen nicht ausgleichen. Finanziell habe der Kreis Donau-Ries "vorausschauend" gehandelt, was ihm jetzt – gerade auch bei den Investitionen – zugutekomme. Forderungen nach Kreditaufnahmen seien unterdessen "unverständlich", zumal Zins und Tilgung zusätzliche Belastungen darstellen würden.

Peter Moll (SPD) sieht einen prosperierenden Landkreis, "eine ruhige Insel in einem um uns tobenden Sturm". Dennoch, es könnte sich auch hier um "die Ruhe vor dem Sturm handeln". Erfreulich sei aber die Senkung der Bezirksumlage um 1,5 Prozentpunkte, was den Haushalt um 3,5 Millionen Euro entlaste. Man starte nun mit 12,6 Millionen Euro Mehreinnahmen gegenüber 2023, gleichzeitig seien aber auch die Ausgaben um mehr als zehn Millionen Euro gestiegen. Auch wenn man die Kreisumlage noch etwas stärker hätte absenken können, so habe man doch einen tragbaren Kompromiss erreicht.

Florian Riehl (FW) war froh um die Absenkung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt. Die Umlage sollte nun aber konstant bleiben, das sei das Ziel. Die Investitionen, vor allem jene in die Schulen, bezeichnete Riehl als "Investitionen in die Zukunft". Aber auch beim Schulbau müsse sorgfältig geprüft werden, ob und wo Einsparungen möglich seien. Auf diversen Feldern, beispielsweise bei der Jugendsozialarbeit an Schulen, seien Erhöhungen jedoch "nötig".

Aufhorchen ließ eine abschließende Wortmeldung des Kreistagsmitglieds und Marxheimer Bürgermeisters Alois Schiegg (CSU). Als Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags sehe er sich gezwungen, gegen den diesjährigen Haushalt zu stimmen. Die Belastungen der Kommunen seien hoch und nähmen – bayernweit – zu. Es sei zu wenig im Blickfeld, dass beispielsweise in puncto Ganztagsbetreuung noch einiges auf die Gemeinden und Städte zukommen werde.