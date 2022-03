Kreisräte erhören Bitten der Kommunen im Donau-Ries-Kreis

Der Landkreis Donau-Ries verzichtet darauf, die finanzielle Abgabe seiner Städte und Kommunen 2022 zu erhöhen. Was dies bedeutet.

Diese Nachricht wird die Verantwortlichen der Kommunen im Donau-Ries-Kreis zumindest ein wenig beruhigen. Bei den Vorberatungen zum Haushalt 2022 des Landkreises haben sich die Kreisrätinnen und -räte in nicht öffentlicher Sitzung darauf geeinigt, die Kreisumlage in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Dabei handelt es sich um eine Abgabe, die Städte und Kommunen an den Landkreis zu zahlen haben. Für den ist es eine der wichtigsten Einnahmequellen.

Im Gegensatz zum Kreis Donau-Ries müssen viele Städte und Gemeinden Schulden machen

In den vergangenen Jahren schaffte es der Kreis dank dieser Zuwendungen, sich schuldenfrei zu machen. Weil viele Kommunen zunehmend Verbindlichkeiten anhäufen, um über die Runden zu kommen und Projekte anzupacken, ist seit geraumer Zeit ein gewisses Murren aus den Städten und Gemeinden zu hören. Wiederholt wurde die Forderung laut, die Kreisumlage keinesfalls zu erhöhen. Eher sollte sie gesenkt werden. Größere Kommunen haben jährlich Millionensummen an den Landkreis zu überweisen, bei den kleineren sind es satte sechsstellige Beträge.

In drei nicht öffentlichen Zusammenkünften legten die Kreisrätinnen und -räte fest, den Hebesatz für 2022 bei 46 Prozent zu belassen. Dies sei trotz erheblicher Kostensteigerungen geschehen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Im Etat habe dies "diverse Einschnitte" zur Folge: "So muss unter anderem eine Reihe von Projekten verschoben werden."

Auch im Hinblick auf die Personalausstattung müsse eingespart werden. So könne ein Teil des von der Verwaltung angemeldeten Stellenbedarfs für 2022 keine Berücksichtigung finden. Der Kreishaushalt 2022 soll in der Kreistagssitzung am 28. März öffentlich beraten und verabschiedet werden.

Landrat Stefan Rößle hat sich mit Corona infiziert

Beim letzten Vorberatungstermin am Montag fehlte Landrat Stefan Rößle. Grund: Er ist an Corona erkrankt und befindet sich in Quarantäne. Die Sitzung leitete seine Stellvertreterin Claudia Marb. (wwi, AZ)