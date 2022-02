Krieg in der Ukraine: Kreis Donau-Ries bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Der Krieg in der Ukraine sorgt für eine Flüchtlingswelle. Der Landkreis Donau-Ries bereitet sich darauf vor, Menschen aufzunehmen. Solidaritäts-Demo in Nördlingen.

Die Folgen des Krieges in der Urkaine stellt den Landkreis Donau-Ries vor große Herausforderungen. Bayern rechnet durch die völkerrechtswidrige Invasion Russlands in die Ukraine mit rund 50.000 ukrainischen Schutzsuchenden. Auch im Landkreis werden Menschen aufgenommen. Landrat Stefan Rößle geht davon aus, dass bis zu 500 Ukrainer im Landkreis ankommen werden, für die eine Unterkunft gebraucht wird.

Das aktiv Vorbereitungen für Flüchtlinge anlaufen müssen, erfuhr Landrat Stefan Rößle nach Informationen aus dem Landratsamt in der Landrätetagung am Donnerstag mit Regierungspräsident Dr. Erwin Lohner. Man müsse sich darauf vorbereiten, möglichst schnell Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Der Landkreis Donau-Ries könnte nach erster Einschätzung bis zu 500 Menschen aus der Ukraine aufnehmen müssen und beginnt ab sofort mit den erforderlichen Planungen.

Ukraine-Krieg: Kapazitäten für Flüchtlinge im Kreis Donau-Ries werden geprüft

"Auch wenn aktuell zwar noch nicht absehbar ist, wie viele Menschen tatsächlich in den Landkreis kommen werden, wird die Aufnahmekapazität bestehender Unterkünfte sowie Turnhallen geprüft", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Gleichzeitig werde nach weiteren Aufnahmemöglichkeiten gesucht. Bekanntermaßen verfügt der Landkreis Donau-Ries über zu wenig dezentrale Unterkünfte für Flüchtlinge und sucht bereits seit längerem Häuser zur Miete. Es ist aber wohl noch nicht klar, welchen Aufenthaltsstatus die Geflüchteten aus der Ukraine haben werden. Wie Johann Stark von der Ausländerbehörde auf Nachfrage erklärt, meldeten sich derzeit Urkainer, die sich derzeit im Landkreis befinden und deren touristisches Visum von 90 Tagen ausläuft. Diese seien bereits bei Bekannten untergebracht und könnten nun für mindestens 90 weitere Tage in der Region bleiben, weil sie nicht zurück in ihre Heimat können.

"Auch wenn die Erfahrungen und Strukturen aus der Flüchtlingskrise 2015 hilfreich sein werden, kann der Landkreis allein diese Herausforderung nicht stemmen", betont Landrat Stefan Rößle. Angedacht ist möglicherweise wieder die Stauferhalle in Donauwörth als erste Unterkunft vorzubereiten. Rößle appelliert mit Nachdruck an die Kommunen und an die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis um Unterstützung und die Bereitschaft, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. "Die Menschen, die aus der Ukraine flüchten, sind auf unsere Solidarität angewiesen", so der Landrat.

Solidarität wird bereits offen gezeigt. Am Freitag, 25. Februar, findet um 18.30 Uhr eine Solidaritäts-Demo "gegen Putins Krieg in der Ukraine, für Frieden, Gerechtigkeit und Deeskalation" statt. Wie der Vorsitzende der Jusos im Landkreis Donau-Ries, Robert Baumann, mitteilt, handelt es sich um eine parteiübergreifende Versammlung. Auf dem digitalen Plakat aufgeführt sind neben den Jusos auch die Grüne Jugend Donau-Ries, die jungen Liberalen Dillingen/Donau-Ries, die SPD Donau-Ries und der Kreisverband der Grünen.

Demo in Nördlingen für Solidarität mit der Ukraine

"Putins Krieg in der Ukraine ist ein widerlicher Verstoß gegen internationales Recht, eine direkte Gefahr für alle Menschen in der Ukraine und ein Angriff auf Demokratie und Freiheit. Wir demonstrieren, um unsere Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck zu bringen, um unseren Wunsch nach Frieden und Gerechtigkeit aufzuzeigen", sagt Robert Baumann. Außerdem äußert er: "Wir fordern schärfste politische und wirtschaftliche Sanktionen für den Kreml, Unterstützung der Ukraine, wo immer möglich, und Verständnis und offene Arme für jene, die vor Putins Krieg fliehen müssen."

Das Landratsamt Donau-Ries bestätigt auf Nachfrage, dass es sich um eine angemeldete Eil-Versammlung handelt. Die Behörde weist darauf hin, dass es sich hierbei nicht um eine Gegendemonstration zu den regelmäßig an den Freitagen stattfindenden „Spaziergängen“ handelt und bittet die Teilnehmer beider Versammlungen um friedfertiges Verhalten und respektvollen Umgang.

Feilturm leuchtet ab Freitag Abend in den Farben der Ukraine

Auch die Stadt Nördlingen plant eine Solidaritäts-Bekundung. Wie Tourismus-Chef Daniel Witzinger mitteilt, wird im Rahmen der Lichtinstallation in den Frickhinger Anlagen der Feilturm in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau beleuchtet. Das soll sich auch nicht mehr bis zum Projekt-Ende am Dienstag ändern.

