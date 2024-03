Kriminalität in der Region: Ein Arzt beeinflusst die Statistik für 2023 maßgeblich

Im Donau-Ries-Kreis haben die Delikte in manchen Bereichen stark abgenommen. Bei Körperverletzungen sieht es anders aus.

Die Kriminalität hat im nördlichen Bezirk Schwaben im Vorjahr gegenüber 2022 zugenommen. Einzig im Donau-Ries-Kreis sank die Gesamtzahl der Fälle um vier Prozent auf 4146. Einen wesentlichen Anteil daran hat eine spektakuläre und umfangreiche Straftaten-Serie aus dem medizinischen Bereich. Ein zweiter Komplex schlug sich hingegen negativ auf die Statistik für 2023 nieder.

Dass im vergangenen Jahr im Landkreis weniger Fälle aktenkundig wurden, war in hohem Maße einem deutlichen Rückgang bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten zu verdanken. 365 Straftaten weniger bedeuteten auf diesem Feld ein Minus von fast 46 Prozent. Dies liegt nach Angaben des Polizeipräsidiums auch daran, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Abrechnungsbetrugs gegen einen Pflegedienst aus Augsburg 2022 erfolgreich abgeschlossen worden war. Offenbar hatte dieser auch im Donau-Ries-Kreis agiert und betrogen.

Mehr Körperverletzungen im Donau-Ries-Kreis

Die Zahl der Körperverletzungen stieg im Donau-Ries-Kreis hingegen um 156 (24 Prozent) an. Auch hier hat der Abschluss eines einzigen umfangreichen Ermittlungskomplexes erheblichen Einfluss auf die Kriminalitätsstatistik. Konkret handelt es sich um den ehemaligen Anästhesisten, der bei Operationen in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth reihenweise Patienten mit Hepatitis infizierte. Der Mediziner wurde im vorigen Jahr am Landgericht Augsburg verurteilt.

Was 2023 erfreulich war: Die Zahl der Diebstähle ging um 83 (7,9 Prozent) zurück. Bei der Straßenkriminalität waren es 70 Delikte (10 Prozent) weniger.

Die Kriminalitätsbelastung insgesamt liegt dem Präsidium zufolge im Landkreis Donau-Ries statistisch gesehen zwar auf "leicht überdurchschnittlichem Niveau", jedoch deutlich unter dem bayernweiten Schnitt. Unter dem Strich bilanziert Vizepräsident Michael Riederer in einer Pressemitteilung, die Sicherheitslage in der Region sei "nach wie vor ausgezeichnet". Die Menschen könnten hier sicher leben und sich sicher fühlen. (wwi, AZ)