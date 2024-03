Kunden wurden bei PayPal "Freunde und Familie" Opfer von Betrügern

Die Polizei warnt erneut vor dieser unsicheren Bezahl-Methode. Sie gelte ausschließlich für einen vertrauten Kreis, niemals aber für geschäftliche Transaktionen.

Nachdem es in jüngster Vergangenheit einen spürbaren Rückgang gab, mussten Beamte der PI Donauwörth am Donnerstag nun wieder mehrere Fälle von Online-Betrug bei der Bezahl-Plattform PayPal "Freunde und Familie" feststellen. Obwohl ihnen die jeweiligen Privatverkäufer eines Kleinanzeigenportals im Internet nicht persönlich bekannt waren, beglichen exemplarisch zwei Frauen einen Verwöhngutschein für eine Therme (115 Euro) beziehungsweise einen Adventskalender einer deutschen Heavy Metal-Band (106 Euro) mit dieser unversicherten Zahlungsart. Die Warenlieferung unterblieb jeweils. Die Donauwörther Beamten nahmen strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Betrugsverdacht gegen unbekannt auf. Erneut wird der polizeiliche Hinweis gegeben, niemals eine sogenannte „Freundezahlung“ für geschäftliche Transaktionen zu nutzen. Diese ist für Geldgeschenke an Familie oder persönlich Bekannte gedacht und bietet bei einer Nichtlieferung keinerlei Käuferschutz. (AZ)