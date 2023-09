Landkreis Donau-Ries: Einsparungen beim Strom sind unrealistisch

Hochbauamtsleiter Joachim Aurnhammer hat eine ernüchternde Prognose. Er nennt die Details zum Energieverbrauch in den Einrichtungen des Landkreises Donau-Ries.

Wie viel Energie hat der Landkreis in seinen eigenen Einrichtungen im vergangenen Jahr verbraucht? Zu dieser Frage gab jetzt Joachim Aurnhammer, der Leiter des Fachbereiches Hochbau am Landratsamt, detailliert Antwort. In der Kreis-Bauausschus-Sitzung stellte er die aktuellen Zahlen vor. Seit gut zehn Jahren werden entsprechende Energieberichte erstellt, um jeweils einen aktuellen Überblick über die Verbrauchsentwicklung zu erhalten. Im Fall des Falles geht es darum, die energetischen Maßnahmen anzupassen.

Betrachtet wurden laut Aurnhammer 17 öffentliche Einrichtungen. Darunter die Schulen, die Bauhöfe und Gebäude des Landkreises in Donauwörth. Der Jahresenergieverbrauch in diesen Liegenschaften hat laut Aurnhammer bei 8290 Megawattstunden gelegen. Die Kosten hierfür: rund 949.000 Euro.

Erdgas nimmt mit 4520 Megawattstunden immer noch den größten Anteil ein, gefolgt von Strom mit 1693 Megawattstunden rund 20 Prozent). 210 Megawattstunden Eigenstrom haben die PV-Anlagen produziert (3 Prozent). Dazu kommen die gestiegenen Anteile an Nah- und Fernwärme, Holz-Pellets und Hackschnitzeln, die zusammen 22 Prozent ausmachen, wie Aurnhammer erläuterte.

Die 949.000 Euro Gesamtenergiekosten setzen sich folgendermaßen zusammen: Der größte Bereich sind die Ausgaben für die Wärmegewinnung. Gegenüber 2021 sind diese um rund 36.000 Euro angestiegen. Für das laufende Jahr geht Joachim Aurnhammer zudem von weiteren erheblichen Mehrkosten aus, bedingt durch die rasant in die Höhe geschnellten Strompreise. Diese würde sich im Energiebericht für das laufende Jahr deutlich niederschlagen, prognostizierte er.

Den CO₂-Verbrauch hat der Landkreis Donau-Ries um 55 Prozent verringert

Ganz gut ist der Landkreis beim CO₂-Verbrauch unterwegs. Dieser verringerte sich im Vergleich zu 2014 um 55 Prozent. Dieses Jahr wird bei der Berechnung der Zahlen als Basisjahr hergenommen. Ökostrom in allen landkreiseigenen Liegenschaften seit 2017 sorge für diese gute Bilanz, so Aurnhammer. Außerdem wirke sich der Einbau von regenerativen Heizssystemen im Zuge von Sanierungen positiv auf die CO₂-Bilanz aus, erklärte der Fachgebietsleiter.

Eine nicht unwesentliche Rolle spielt im Landkreis die Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen. Der Bauverwaltung zufolge sind derzeit elf Bürgeranlagen auf Landkreisgebäuden installiert. Der Kreis selbst betreibt sieben Anlagen an fünf Standorten mit einer Leistung von 345 Kilowatt peak. Im kommenden Frühjahr soll das Landratsamtsgebäude in Donauwörth ein 30 KWp-Anlage erhalten.

Insgesamt gab Aurnhammer mit Blick auf den zukünftigen Stromverbrauch eine recht ernüchternde Prognose ab: Es werde kaum Möglichkeiten geben, den Verbrauch merklich zu verringern. Der Grund liege in erster Linie in einer zunehmenden Digitalisierung und der erforderlichen technischen Optimierung der Verwaltung. „Wir können froh sein, wenn wir das momentane Niveau halten werden. Einsparungen beim Strom sind unrealistisch“, sagte Aurnhammer.

Landrat Stefan Rößle zog für sich eine zufriedenstellende Energiebilanz für 2022. Es habe keine allzu großen Preissprünge gegeben, weil es noch bestehende Lieferverträge gebe. Dass die Modernisierungsmaßnahmen gerade bei den Heizungen erfolgreich gewesen seien, zeige der kontinuierliche Rückgang beim Verbrauch – trotz zunehmender Büroflächen in den Verwaltungsgebäuden.