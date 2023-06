Landkreis Donau-Ries gewinnt Umweltpreis

Das Konversionsmanagement Donau-Ries wird in der Kategorie "Innovation" mit dem Umweltpreis des Bezirks Schwaben ausgezeichnet.

Der Landkreis Donau-Ries hat bei der Innenentwicklung seit Jahren eine Vorreiterrolle in Bayern inne. Nun wurde das Konversionsmanagement Donau-Ries, unter dessen Federführung die Innenentwicklung seit dem Jahr 2014 läuft, mit dem Umweltpreis des Bezirks Schwaben ausgezeichnet. Darüber informierte das Landratsamt Donau-Ries in einer Pressemitteilung. Das Projekt, das Interkommunale Netzwerk Flächensparen, wurde in der Kategorie "Innovation" prämiert. Als nur einer von zwei Landkreisen in Bayern arbeitet der Kreis Donau-Ries mit all seinen Kommunen an der Belebung der Ortskerne und einer flächensparenden Siedlungsentwicklung. Dies ist ein wichtiger Standortfaktor und elementar für die Fachkräftesicherung und Lebensqualität in der Region.

Bereits seit 2014 unterstützt das Konversionsmanagement die Kommunen bei der Erfassung und Reaktivierung der innerörtlichen Leerstände und Brachflächen, um eine weitere Erschließung von Bauland zu vermeiden. In den vergangenen Jahren konnten dadurch bereits elf Hektar Fläche im Außenbereich eingespart werden. Das entspricht einer Größe von mehr als 15 Fußballfeldern. Allein in Bayern werden täglich fast zwölf Hektar Boden bebaut. Auf die Natur und die Entwicklung betroffener Kommunen hat dieser Flächenverbrauch enorme Auswirkungen. Im Interkommunalen Netzwerk Flächensparen arbeiten deshalb alle 44 Städte und Gemeinden des Landkreises zusammen, um Ortskerne und Siedlungen nachhaltig zu beleben.

Die Bürgerinnen und Bürger könnten beispielsweise durch kostenlose Bauberatungen von Architekten sowie auch durch Infoveranstaltungen zu nachhaltigem Bau und Sanierung profitieren, teilt Projektleiterin und Konversionsmanagerin Barbara Wunder auf Nachfrage der Redaktion mit. Für das Projekt kämen alle Gebäude oder Brachflächen infrage, die theoretisch innerorts zur Verfügung stünden, so Wunder weiter. Genaue Zahlen zu umgesetzten Baumaßnahmen gebe es nicht. "Jede Kommune hat die Planungshoheit im eigenen Gebiet, nicht überall werden dazu auch die Zahlen erhoben." Doch an positiven Beispielen mangelt es nicht: So wurde der alte Riedlinger Pfarrhof in Donauwörth im Zuge des Projekts neu gebaut und dient heute als privates Wohnhaus. In Nördlingen hatte die Lebenshilfe 2011 die Idee, drei denkmalgeschützte Häuser im Stadtzentrum zum ambulanten Wohnzentrum für Menschen mit Behinderung umzuwandeln - erfolgreich.

Das Netzwerk setzt besonders auf Innenentwicklung, aber auch auf Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Bereits erschlossene Flächen werden verstärkt genutzt, um unbebaute Böden zu bewahren. Landrat Stefan Rößle betont: "Ich freue mich über diesen Preis. Damit zeigt sich auch die überregionale Wertschätzung und Sicht auf unsere wichtige Arbeit im Landkreis Donau-Ries." Barbara Wunder ergänzt: "Mit unserem Engagement für die Innenentwicklung und das Flächensparen sind wir Vorreiter in Bayern. Der Preis zeigt, dass unsere Arbeit heute mehr denn je notwendig ist."

Mit dem Umweltpreis prämiert der Bezirk Schwaben zum zweiten Mal Leistungen oder Projekte, die dem Erhalt der Natur sowie der Förderung der Nachhaltigkeit, Artenvielfalt oder des Klimaschutzes in Schwaben dienen. Für den Preis gab es insgesamt 70 Bewerber. Weitere Preisträger waren der Bund Naturschutz und das Bündnis Nachhaltiges Marktoberdorf, der Arbeitskreis Klimaschutz am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium Dillingen und Florian Georg Wolf mit der Bachelorarbeit "Technische Auslegung und wirtschaftliche Betrachtung einer Photovoltaik-Anlage mit angebundenem Speicher zur Versorgung des öffentlichen Personennahverkehrs".

"Das Bewusstsein für Umwelt- und Naturschutz ist vom Ries bis an den Bodensee tief im Bewusstsein vieler Menschen verwurzelt", sagte der stellvertretende Bezirkstagspräsident und Jurymitglied Edgar Rölz am Donnerstag bei der Verleihung des Umweltpreises im Umweltzentrum Augsburg. Ebenfalls in der Jury saßen Professor Dr. Matthias Schmidt (Universität Augsburg), Dr. Hans-Jörg Barth (eza!), Thomas Frey (BUND), Albert Riedelsheimer (Bezirksrat) sowie Thomas Sailer (Umweltreferent Bezirk Schwaben). (AZ, lrs)