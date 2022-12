Landkreis Donau-Ries muss weniger Geld an Bezirk überweisen

Die Bezirksräte Peter Schiele und Albert Riedelsheimer erläutern den Haushalt des Bezirks für 2023. Unter dem Strich profitiere der Landkreis.

Eine erfreuliche Nachricht haben die Bezirksräte Peter Schiele ( CSU) und Albert Riedelsheimer (Grüne) für den Donau-Ries-Kreis. Der muss im kommenden Jahr an den Bezirk Schwaben weniger Geld überweisen.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung berichten die beiden Kommunalpolitiker, dass der Bezirkstag den Haushalt für das Jahr 2023 verabschiedet hat. Das Zahlenwerk ist überwiegend geprägt von den Pflichtaufgaben im Sozialbereich. So werden für diesen rund 897 Millionen Euro verwendet, zum Beispiel für die Hilfe zur Pflege und für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung.

Der Donau-Ries-Kreis muss über 400.000 Euro weniger bezahlen

Eine überraschende Entwicklung habe sich bei den Beratungen zum Etat ergeben. Da die eigentlich für das laufende Jahr vorgesehene Entnahme von acht Millionen Euro aus der Rücklage des Bezirks nicht erforderlich sei, sei es möglich geworden, die Bezirksumlage 2023 um 0,2 Prozentpunkte zu senken, was einem Volumen von etwa 5,6 Mio. Euro entspricht. Damit würden die Umlagezahler, also die schwäbischen Landkreise und kreisfreien Städte, in entsprechender Höhe entlastet. Für den Landkreis Donau-Ries bringe dies eine Entlastung in Höhe von rund 427.000 Euro.

Dies werten Schiele und Riedelsheimer als "ein Zeichen der Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit". Man senke die Bezirksumlage, sobald man die Möglichkeit dazu habe, und erhöhe nur dann, wenn es dafür zwingende Gründe gebe.

Auch zahlreiche Projekte im sozialen und kulturellen Bereich werden im Donau-Ries-Kreis gefördert

Im Haushalt 2023 spiegeln sich den beiden Bezirksräten zufolge auch zahlreiche Projekte im Landkreis Donau-Ries im sozialen und kulturellen Bereich wider. Der Bezirk unterstützte die Region auch mit freiwilligen Leistungen. Diese flössen in zahlreiche Projekte in den Bereichen Kulturarbeit und Museen. Zudem würden wieder wichtige Impulse im Bereich der Umwelt gesetzt.

Der Etat zeige aber auch einmal mehr, dass der Bezirk Schwaben für die Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, insbesondere für die Menschen mit Behinderung, "in vielfältiger Weise zur Stelle ist und so den gelebten Sozialstaat repräsentiert". Auch 2023 flössen weit mehr Gelder über soziale Hilfen und Zuschüsse in den Landkreis Donau-Ries, als über die Bezirksumlage vom Kreis nach Augsburg abgeführt werde. (AZ)