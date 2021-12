Landkreis Donau-Ries reagiert auf demografische Entwicklung

Der Landkreis Donau-Ries wächst bei der Bevölkerung, aber ungleichmäßig bei den Altersgruppen. Beim Thema Pflege wollen sich die Verantwortlichen wappnen.

Die Bevölkerung im Landkreis Donau-Ries wird in den kommenden Jahren wachsen. Dieses Wachstum wird allerdings ungleichmäßig verlaufen. Während die Zahl der Kinder steigen wird, sinkt die Zahl der arbeitsfähigen Bevölkerung. Daneben wird die Anzahl der Seniorinnen und Senioren stark zunehmen. Das zeigen Bevölkerungsprognosen des Statistischen Landesamts für Schwaben, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung aus dem Landratsamt heißt. Die demografische Entwicklung schreite demnach auch im Landkreis Donau-Ries voran. „Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen“, so Landrat Stefan Rößle.

Um ein gutes Altern auch in Zukunft zu ermöglichen, initiiere der Landkreis eine Vielzahl an Aktivitäten, Maßnahmen und Netzwerken. „Ambulant vor stationär“ – das sei die große Zielvorgabe. „Dahinter steckt, pflegedürftigen Menschen solange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben zuhause zu ermöglichen“, erläutert Christian Trollmann, Beauftragter für Senioren und die Belange von Menschen mit Behinderung am Landratsamt.

Pflegestützpunkt: Beratung über die Landratsämter Donauwörth und Nördlingen

Ein wichtiger Baustein stellt seit Anfang 2021 das Beratungsangebot des Pflegestützpunkts dar: „Im Pflegestützpunkt erhalten Menschen aller Altersgruppen neutral und kostenlos Rat zu allen Fragen rund um die Pflege.“, erklärt Heike Meyr, stellvertretende Leiterin des Pflegestützpunktes. Die Bandbreite reiche von einer einfachen Auskunft bis hin zu ausführlicher Beratung und Begleitung bei komplexen Problemlagen. Um allen Bürgerinnen und Bürgern eine wohnortnahe Pflegeberatung anbieten zu können, hat der Landkreis beschlossen, die Beratung im Landratsamt in Nördlingen und Donauwörth anzubieten. Die Pflegestützpunkte sind über die Telefonnummern 0906/74-6116 (Donauwörth) und 0906/74-6886 (Nördlingen) sowie über die E-Mail-Adresse pflegestuetzpunkt@lra-donau-ries.de erreichbar.

Im kommenden Jahr werde das Seniorenpolitische Gesamtkonzept für den Landkreises evaluiert und erstmalig ein Aktionsplan Inklusion erstellt. Dieser basiert auf einer Bestandsanalyse sowie auf Prognosen, die aufzeigen, welche Herausforderungen sich für die Zukunft ergeben und wie man diesen aktiv begegnen kann. Über die Förderrichtlinien des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes fördert der Landkreis die Bereiche Tagespflege, Kurzzeitpflege, ambulante Pflegedienste und Nachbarschaftshilfen. Ziel der Förderungen ist die Gewährleistung eines leistungsstarken und flächendeckenden Versorgungsnetzes, das durch die Angebote und Leistungen zur Stärkung der häuslichen Versorgung beitragen und dabei insbesondere die fachlich qualifizierte Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger Bürger sicherstellen.

Pflegende und Angehörige im Donau-Ries-Kreis sollen entlastet werden

Angehörige und andere Pflegepersonen sollen entlastet, Urlaub und Erholung als Form der Entlastungsmöglichkeiten planbar werden. Die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit sei ein weiteres wichtiges Feld, um auf verschiedene Bereiche aufmerksam zu machen. Beispiele hierfür sind die Teilnahme an der „Bayerischen Demenzwoche“, dem „Aktionstag Inklusion“ und an der Aktionswoche „Zu Hause daheim.

Der demografische Wandel stellt den Landkreis Donau-Ries in doppelter Weise vor große Herausforderungen: Mit der Alterung der Bevölkerung steige die Nachfrage nach professioneller Pflege. Gleichzeitig nehme das verfügbare Personal in der Pflege ab. Das bestätigen unter anderem Prognosen des Statistischen Landesamtes sowie das Monitoring Pflegepersonalbedarf Bayern 2020 der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Die Gesundheitsregion Plus gehe deshalb in die Offensive und möchte mit lokalen Akteuren den (jungen) Menschen im Landkreis die vielen Facetten des Pflegeberufes aufzeigen. „Denn hinter dem Pflegeberuf steckt oftmals mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Er fordert hohe Kompetenz, ist abwechslungsreich und bietet vielfältige Perspektiven.“, so Julia Lux, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus.

Für eine Ausbildung in der Pflegebranche werben

Lux hat vor rund einem Jahr die landkreisweite Imagekampagne „Gepflegt Karriere machen!“ gestartet. Damit soll die Attraktivität des Pflegeberufs hervorgehoben und für eine Ausbildung in der Pflegebranche geworben werden. Hierfür wurden sechs Anzeigenmotive und eine neue Website entwickelt. Auf der Internetseite www.gepflegt-karriere-machen.de können sich Interessierte über verschiedene Ausbildungsberufe und lokale Einrichtungen, die Praktika und Ausbildungsplätze anbieten, informieren.

Im Rahmen der AG „Gepflegt Karriere machen!“, in der sich verschiedene Träger und Einrichtungen engagieren, soll die Imagekampagne ausgeweitet und weitere regionale Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung entwickelt werden. „Wir wollen einerseits erreichen, dass sich mehr junge Menschen für den Pflegeberuf interessieren und andererseits Mut machen, in die Pflege um- oder wiedereinzusteigen“, erläutert Lux das Ziel und weitere Vorhaben der Arbeitsgruppe. (AZ)