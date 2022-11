Landkreis Donau-Ries

Der Landkreis Donau-Ries saniert seine maroden Brücken

Die Weiherbachbrücke in Kaisheim ist so marode, dass sie neu gebaut werden muss. Das will der Landkreis 2023 umsetzen.

Plus Bis 2028 fließen rund 16 Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau maroder Brücken im Landkreis Donau-Ries. Welche Bauwerke auf der Liste stehen.

Von Barbara Wild

"Wir dürfen nicht in die Notlage kommen, dass irgendwann Brücken so baufällig sind, dass sie gesperrt werden müssen." Die Ansage des Donau-Rieser Landrats Stefan Rößle ist eindeutig und im Kreistag besteht Konsens darüber, dass die maroden Brücken der Kreisstraßen erneuert oder instand gesetzt werden müssen. In das "Investitionsprogramm Brücken" sollen bis 2028 knapp 16 Millionen Euro fließen.

