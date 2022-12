Landkreis Donau-Ries

19:00 Uhr

Landkreis Donau-Ries setzt bei der Pflege viel auf gute Beratung

Pflegekräfte sind Mangelware. Da ist es auch ein Ansatz, ältere Menschen so lange es geht, für das Leben in den eigenen vier Wänden zu rüsten.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Es fehlt an Pflegekräften aber auch an Informationen über Betreuungsangebote und Hilfeleistungen in der Region. Wie der Landkreis Donau-Ries an diesem Defizit arbeitet.

Professionell und ehrlich soll er sein, der Imagefilm für den Beruf der Krankenschwester. Perihan Süral ist 26 Jahre und Krankenschwester auf der Station für Innere Medizin in Donauwörth. In dem Video beschreibt sie, warum sie in der Donau-Ries-Klinik arbeitet und wie gut ihr der Job gefällt. "Wir wollen authentisch rüberkommen", erklärt gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse, warum man mit eigenem Personal für sich wirbt. Ähnliche Filme gibt es für die Standorte in Nördlingen und Oettingen. Doch im Kampf um die Pflegekräfte wird dieser Marketing-Weg längst von vielen Häusern begangen. Den Druck auf den Pflegeberuf zu mindern versucht der Landkreis auch mit diversen Beratungs- und Hilfsangeboten. Das Ziel: Menschen fit zu machen, dass sie so lange wie möglich und so gut wie möglich selbstständig leben können. Pflegestützpunkt: Menschen aller Altersgruppen erhalten dort neutral und kostenlos Rat zu allen Fragen rund um die Pflege . Die Bandbreite reicht von einer einfachen Auskunft bis hin zu ausführlicher Beratung und Begleitung bei komplexen Problemlagen. Um allen Bürgerinnen und Bürgern eine wohnortnahe Pflegeberatung anbieten zu können, hat der Landkreis Donau-Ries beschlossen, die Beratung im Landratsamt in Nördlingen und Donauwörth anzubieten.





. Die Bandbreite reicht von einer einfachen Auskunft bis hin zu ausführlicher Beratung und Begleitung bei komplexen Problemlagen. Um allen Bürgerinnen und Bürgern eine wohnortnahe Pflegeberatung anbieten zu können, hat der beschlossen, die Beratung im Landratsamt in und anzubieten. Digitallotsen: 52 Ehrenamtliche wurde ausgebildet, um in Pilotkommunen wie Donauwörth , Nördlingen , Deiningen , Harburg und Wemding loszulegen. Sie schulen ältere Menschen beim Umgang mit digitalen Medien, Smartphone und Tablet. Ist das Projekt erfolgreich, soll es ausgeweitet werden.





, , , und loszulegen. Sie schulen ältere Menschen beim Umgang mit digitalen Medien, Smartphone und Tablet. Ist das Projekt erfolgreich, soll es ausgeweitet werden. Notfallmappe: Für den Landkreis soll es in naher Zukunft eine regionale Notfallmappe geben. Ziel ist es, Bürger bei der Sammlung und Zusammenstellung wichtiger medizinischer Dokumente, Informationen und bei persönlichen Wünschen für den Notfall zu unterstützen.





soll es in naher Zukunft eine regionale Notfallmappe geben. Ziel ist es, Bürger bei der Sammlung und Zusammenstellung wichtiger medizinischer Dokumente, Informationen und bei persönlichen Wünschen für den Notfall zu unterstützen. Im Landkreis gibt es bereits neun demenzfreundliche Apotheken , die als Anlaufstelle für Senioren dienen. Sie sind wohnortnahe Lotsen, die niederschwellig beraten und weitere Hilfestellung geben können.





gibt es bereits neun demenzfreundliche , die als Anlaufstelle für Senioren dienen. Sie sind wohnortnahe Lotsen, die niederschwellig beraten und weitere Hilfestellung geben können. Der Landkreis will die Plattform "Gepflegt Karriere machen" entwickeln, auf der sich Organisationen aus der Region landkreisweit über Aktionen und Entwicklungen austauschen können. Außerdem können sich Mitarbeiter vernetzen und weitervermitteln lassen. Zusätzlich ist der Landkreis Mitglied des Kooperationsverbundes Pflege Nordschwaben und Umgebung. Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit soll für das Thema sensibilisieren und die Beratungsangebote publik machen. Möglicherweise hinzukommen soll ein Angebot für die Wohnungsberatung und eine Fachberatungsstelle für pflegende Angehörige. Beide würden am Pflegestützpunkt angedockt werden. (fene) Lesen Sie dazu auch Landkreis Donau-Ries Plus Altenpflegerin aus Rain: "Wir haben keine Zeit mehr zu trösten"

Donauwörth Plus Pflege am Limit: "Viele können sich nicht vorstellen, was hier los war"

Themen folgen