Landkreis Donau-Ries will Mobilfunk-Löcher stopfen

Plus Mit einer neuen Strategie will der Landkreis Donau-Ries Mobilfunk und Digitalisierung voranbringen. Dennoch: Es gibt Hindernisse auf dem ehrgeizigen Weg.

Theorie und Wirklichkeit stimmen nicht immer überein. Das erkannte man zuletzt im Landratsamt Donau-Ries hinsichtlich der Löcher im Mobilfunk. Die Daten aus speziellen Berechnungen des Bundes sowie der Mobilfunkanbieter stimmten nicht mit den jüngst tatsächlich vor Ort gemessenen Werten der Kreisbehörde überein. Die hatte den Landkreis Donau-Ries eigens auf Funklöcher prüfen lassen. Das Ergebnis: Der Kreis hat wesentlich mehr "weiße Flecken" als bislang angenommen. Nun soll der Ausbau des Mobilfunks sowie auch der Breitbandversorgung gemeinsam mit den Kommunen weiter forciert werden.