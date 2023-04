Landkreisbürger werden Opfer falscher Internetgeschäfte

Ein günstiger Rasenmäher und eine Kreissäge locken zwei Bürger aus dem Landkreis Donau-Ries, ein Online-Geschäft einzugehen. Aber das Geld ist nun weg.

Zwei Bürger aus dem Landkreis Donau-Ries sind jeweils einem Online-Betrüger auf den Leim gegangen. Bei einem der Opfer handelt es sich um einen 41-jährigen Buchdorfer, der online von privat über das Portal Ebay-Kleinanzeigen eine Kreissäge zum Preis von 520 Euro erstehen wollte. Der Mann überwies, wie vereinbart, die Hälfte der Kaufsumme per PayPal-Freundezahlung. Es erfolgte aber keine Warenlieferung.

Ein 36-jähriger Tapfheimer kaufte über ein Online-Auktionshaus einen Benzinrasenmäher für 340 Euro. Er bezahlte den Komplettpreis per Vorkasse und erhielt ebenfalls keine Ware. In beiden Fällen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei Donauwörth. (AZ)