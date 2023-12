Landkreis Donau-Ries

Landwirt hat einen Plan für künftige Hochwasser im Landkreis Donau-Ries

Plus Dem Wasserwirtschaftsamt zufolge ist der Wasserpegel im Landkreis nicht kritisch. Karlheinz Götz hat einen Vorschlag, um künftig mit den Massen umzugehen.

Regenfälle und Schmelzwasser halten die Pegelstände augenfällig hoch und lassen Bäche und Flüsse im Landkreis Donau-Ries über die Ufer treten. Straßen werden geflutet, Sitzbänke an Uferpromenaden umspült, die Fließgeschwindigkeit von Donau, Lech, Wörnitz und Co. ist heftig und die Sogwirkung der Strudel groß, wie am wirbelnden Treibgut zu sehen ist. Geh- und Radwege verschwinden unter den Wassermassen, Durchfahrten sind gesperrt, Wege abgeschnitten. So ist die Situation aktuell im Alltag – für viele wahrnehmbar.

Die gute Nachricht zuerst: Selbst wenn ein anderer Eindruck entsteht, gilt für den Landkreis Donau-Ries weiterhin nur die Hochwassermeldestufe 2, also eine "Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen". Dies bestätigt Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamts in Donauwörth. Grund dafür sei, dass der Regen nicht direkt mit dem schmelzenden Schnee einsetzte, sondern erst etwas später. Dadurch verteile sich das Wasser, erklärt Seidel. Das heißt, es kommt weiterhin zu Einschränkungen und Straßensperrungen.

