Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Lange Wartezeit, hohe Preise: Handwerker berichten von "verrückten Zeiten"

Wer derzeit ein Haus bauen will - hier ein Blick ins Neubaugebiet in Huisheim - kann ein Lied von langen Wartezeiten und steigenden Kosten singen.

Plus Krisen und der Krieg in Europa machen Handwerkern das Leben schwer. Für Kunden im Landkreis Donau-Ries bedeutet das: Es ist kaum mehr etwas planbar.

Von Helmut Bissinger

"Angespannt!", so beschreiben übereinstimmend die Handwerker in Nordschwaben die Situation in der Branche. Auf der einen Seite sind sie froh, dass die Auftragsbücher nach wie vor voll sind. Auf der anderen Seite plagen die Betriebe Lieferengpässe beim Material. Die Kunden müssen Wartezeiten in Kauf nehmen - und steigende Preise.

