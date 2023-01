Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Lehrer im Donau-Ries-Kreis berichten von ihrem Alltag am Limit

"Lehrer am Limit" - so lautete die Überschrift für die Aussprache der Grund- und Mittelschullehrkräfte an der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth. In der mehrstündigen Debatte mit MdL Fackler wurden viele Aspekte zusammengetragen.

Plus Lehrkräfte bieten bei einer Aussprache mit dem Abgeordneten Fackler in Donauwörth einen tiefen Einblick in die Probleme an den hiesigen Grund- und Mittelschulen.

Von Thomas Hilgendorf

Die Mensa der Ludwig-Auer-Schule in Donauwörth ist neu, bunt, heimelig. Kunstbilder der Schülerschaft zieren die Wand, es ist modern, aber insgesamt warm gehalten. Trotzdem knistert es, eine gewisse Anspannung liegt in der Luft. Gut 40 Lehrerinnen und Lehrer aus dem gesamten Landkreis haben sich hier zur Aussprache versammelt - mit einem Vertreter der für Schulen zuständigen Landespolitik. Wolfgang Fackler darf sich einiges anhören an jenem Donnerstagabend im Stauferpark. Etwas aber eint die hier Versammelten: die schwierige Suche nach Lösungen der aktuellen Probleme.

