Lettenbauer und Riedelsheimer treten 2023 wieder an

Die Grünen im Landkreis Donau-Ries stellen die Weichen für die anstehenden Wahlen 2023. Sie setzen weiterhin auf ihre bewährten Amtsträger.

Die Donau-Rieser Grünen nehmen die Landtags- und Bezirkstagswahl 2023 in den Blick. Eva Lettenbauer soll wieder Direktkandidatin für den Bayerischen Landtag werden, das hat der Vorstand des Kreisverbandes einstimmig beschlossen. Auch für den Bezirk Schwaben ist der Kandidat bereits bekannt: Bezirksrat Albert Riedelheimer wird wieder antreten.

Seit 2018 ist Lettenbauer Abgeordnete im Landtag und mittlerweile Vorsitzende der Grünen in Bayern. Sie sitzt im Sozialausschuss und macht sich dort für mehr Jugendbeteiligung und eine Absenkung des Wahlalters auf 16 stark und arbeitet für bessere Arbeitsbedingungen in Kitas und der Pflege. Lettenbauer, die aus dem Daitinger Ortsteil Reichertswies stammt, will diese Arbeit fortsetzen. „Ihre Arbeit als Abgeordnete ist sachorientiert, konstruktiv und bringt wichtige Themen zur Sprache. Sie setzt sich mit großem Engagement für die Donau-Rieserinnen und Donau-Rieser ein und gestaltet gleichzeitig maßgeblich die erfolgreiche grüne Politik für ganz Bayern“, begründet Stefan Bieber, Kreisvorsitzender der Grünen, das Votum des Vorstandes. Lettenbauer bekundete den Willen, sich für mehr Ausbau von Wind- und Sonnenenergie bis hin zu mehr Frauen im Parlament einzusetzen.

Wofür sich Riedelsheimer einsetzt

Albert Riedelsheimer wird ebenfalls 2023 Direktkandidat der Grünen für den Bezirk. Riedelsheimer, langjähriger Donauwörther Stadt- und Kreisrat, wurde erstmals 2018 in den Bezirkstag gewählt und setzt sich dort vor allem für die Belange von Menschen mit einer psychischen Erkrankung ein. Als Umweltbeauftragter des Bezirks fördert Riedelsheimer außerdem die Berücksichtigung von Klimaschutz und will dafür sorgen, dass der Bezirk Schwaben bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein wird. „Albert Riedelsheimer setzt seine Expertise als Diplom-Sozialpädagoge in seiner politischen Arbeit ideal ein“, so Elisa Pfaff, Zweite Kreisvorsitzender der Grünen. Riedelsheimer freut sich über das Vertrauen des Kreisvorstandes.

Die Aufstellungsversammlung der Grünen findet im September 2022 statt. Alle Mitglieder des Kreisverbands haben dort die Möglichkeit, mitzuentscheiden, wen sie als Direkt- und Listenkandierende für die Landtags- und Bezirkstagswahl wählen.