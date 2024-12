Literaturwettbewerb: Junge, kreative Köpfe gesucht

Obwohl das Literaturfestival Nordschwaben 2025 ausfallen wird, plant der Autorenclub Donau-Ries in Zusammenarbeit mit dem Verein der Freunde des KunstMuseums Donau-Ries in Wemding wieder einen Tag mit Lesungen aus den eigenen Reihen. Dabei sollen Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 30 Jahren die Möglichkeit bekommen, eigene Kurzgeschichten zu präsentieren. Aus den eingesandten Texten wird eine Jury die jeweils besten in drei Alterskategorien küren. Die drei ausgewählten Texte dürfen dann die Verfasserinnen/Verfasser beim Literatur-Event der regionalen Autorinnen und Autoren am Sonntag, 1. Juni 2025, in Wemding der Öffentlichkeit präsentieren. Als Preis erhalten diese zudem je 100 Euro. Deshalb sucht der Autorenclub Donau-Ries Nachwuchsautorinnen und -autoren. Einsendeschluss ist der 1. Februar 2025.

Und das sind die Teilnahmebedingungen:

- Es gibt drei Altersklassen. Diese sind: 14 bis 17 Jahre; 18 bis 24 Jahre; 25 Jahre bis 30 Jahre. - Sämtliche zum Wettbewerb eingereichten Texte müssen selbst verfasst sein. - Der Umfang sollte nicht mehr als 6000 Zeichen (inklusive Leerzeichen und Absatz) und eine Lesezeit (lautes Vorlesen) von höchstens acht Minuten haben. - Die Texte müssen bei der Prämiierung selbst vorgelesen werden. - Bei Minderjährigen muss die Unterschrift/formlose Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten vorliegen. - Die Teilnehmer müssen im Landkreis wohnen. - Auf den eingereichten Unterlagen müssen Alter, Adresse und eine Kontaktmöglichkeit vermerkt sein (die Angaben werden im Rahmen des Datenschutzes vertraulich behandelt. - Die Wettbewerbs-Beiträge müssen bis Samstag, 1. Februar, an folgende Mail-Adresse geschickt sein: ​ wettbewerb@autorenclub-donau-ries.de - Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen gibt es auf der Homepage des Autorenclubs Donau-Ries: www.autorenclub-donau-ries.de. (AZ)